Певица Деми Ловато побрила голову

Лос-Анджелес, 27 декабря. Певица и актриса Деми Ловато показала результат радикального преображения. Знаменитость кардинально сменила прическу, побрившись налысо.

Ловато предстала перед поклонниками в новом имидже на своей странице в Instagram. Она опубликовала видео, на котором позирует перед камерой с обритой головой. Под роликом певица оставила тег, который можно перевести на русский как «новое начало».

Примечательно, что артистка ранее жаловалась изданию People на свой образ «сексуальной женственной певицы». По словам исполнительницы, она никогда не ощущала себя комфортно в этом имидже, поэтому ей приходилось все время противостоять внешнему давлению.

Кроме того, в мае Ловато совершила каминг-аут, публично объявив себя небинарной персоной. Певица радикально сменила имидж в контексте определения своего гендера, передает «Газета.Ru».

Ранее Деми Ловато внезапно вступилась за инопланетян. Она призвала не называть обитателей внеземных цивилизаций пришельцами, чтобы не оскорблять их.