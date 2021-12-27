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Мэр испанской Мелильи приветствовал открытие границ с Марокко

Весь мир
Мэр испанской Мелильи приветствовал открытие границ с Марокко
wikipedia.org  /  Miguel Diaz

Мадрид, 27 декабря. Мэр анклава Мелилья Эдуардо де Кастро приветствовал восстановление дипломатических отношений между Марокко и Испанией и открытие общих границ, намеченное на 2022 год.

В рождественском послании к гражданам чиновник коснулся дипломатического кризиса между Мадридом и Рабатом, разразившегося в апреле, и его последствий для анклавов в Северной Африке. В частности, он вспомнил прибытие в Сеуту тысячи мигрантов в мае, которое «потрясло город и мобилизовало королевство».

Мэр отметил стремление руководства двух государств сотрудничать и выразил надежду на восстановление «хороших отношений, которые всегда должны существовать между соседними странами».

В минувшем июне на волне напряженности Эдуардо де Кастро обвинил Рабат в удушении испанской экономики. По его словам, марокканцы посредством активного строительства портов на Средиземном море перекрывают возможности для торговли через Мелилью.

На днях министерство обороны Марокко объявило об усилении присутствия войск на границе с Сеутой. Военные намерены воспрепятствовать попыткам мигрантов в преддверии Нового года прорваться в Европу.

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