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Волонтеры проведут в больнице Астраханской области акцию «Коробка храбрости»

Общество
Волонтеры проведут в больнице Астраханской области акцию «Коробка храбрости»
pixabay.com  /  Engin_Akyurt

Астрахань, 27 декабря. Акция «коробка храбрости» запущена в Астраханской области. Волонтеры-железнодорожники подарят больнице поселка Верхний Баскунчак игрушки, книги и канцтовары, которые смогут получить пришедшие на прием дети.

«Коробка храбрости» проводится в поселках Нижний Баскунчак и Верхний Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области. Все желающие смогут собрать сдать подарки, которые позже будут вручены маленьким посетителям местной поликлиники. Акция организована волонтерами-железнодорожниками, входящими в совет молодежи Приволжской железной дороги. Те, кто хочет принять участие, должны оставить даримые вещи в специальных боксах, установленных в четырех магазинах Ахтубинского района.

Волонтеры проведут в больнице Астраханской области акцию «Коробка храбрости»
pixabay.com /

Содержимое боксов будет доставлено в больницу поселка Верхний Баскунчак и загружено в «Коробку храбрости», находящуюся возле процедурного кабинета. Все юные посетители поликлиники смогут выбрать любой подарок из имеющихся в наличии после прохождения медицинской процедуры.

«Коробка храбрости» проводится в России уже не впервые. Так, в марте этого года она прошла в Якутии. Тогда подарками предлагалось наполнить бокс в Северо-Восточном федеральном университете.

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дети больница астраханская область волонтеры хорошие новости россии
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