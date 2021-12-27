Страдающий от деменции Джек Николсон больше не выходит из дома

Лос-Анджелес, 27 декабря. Звезда «Сияния» и многих других голливудских фильмов Джек Николсон испытывает проблемы с ментальным здоровьем. Об этом рассказал близкий к актеру источник.

По словам инсайдера, 84-летний Николсон страдает от деменции. Как утверждает источник, актер «доживает последние печальные дни» в своем особняке в Лос-Анджелесе, пишет Express.

«Физически он в порядке, но его разум сошел с ума. Действительно грустно видеть, как такой суперталантливый актер, как Джек, уходит таким образом», — посетовал близкий друг голливудской звезды.

Инсайдер подчеркнул, что Николсон больше не выходит из дома. Обязанности по уходу за актером взяли на себя его сын и дочь.

Николсон является актером с самым большим числом номинаций на «Оскар». Артист давно оставил карьеру в кино — последний фильм с его участием вышел на экраны в 2010 году.

Многим зрителям Джек Николсон известен по роли Джокера из фильмов о «Бэтмене». Однако он не единственный, кто воплощал на экране образ этого злодея. Ранее кинокритики попытались выбрать лучшего экранного клоуна-убийцу.