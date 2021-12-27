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Эксперт Кашин: серийное производство «Цирконов» в России откроет новую технологическую эру

Армия
Эксперт Кашин: серийное производство «Цирконов» в России откроет новую технологическую эру
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 декабря. Запуск серийного производства гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет большим достижением для российской армии, считает эксперт Василий Кашин.

Известно, что на сегодняшний день в мире не существует средств, способных перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Этот боеприпас может эффективно маневрировать, менять скорость во время полета и идти над водой на сравнительно небольшой высоте. Начало серийного производство «Цирконов» в России откроет абсолютно новую технологическую эру. Таким мнение поделился научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин с журналистами ФБА «Экономика сегодня».

«Главным достоинством «Циркона» является возможность достижения скорости 8 Махов и больше (до 10200 км/ч — Прим. ред.), за счет которой оружие сможет поражать любую надводную цель, включая суда авианосных ударных групп ВМС США», — отметил Кашин.

По его словам, возможности этих ракет совершат настоящую техническую революцию, позволив России выйти на гиперзвуковой летательный аппарат многоразового использования, что бесспорно является серьезным достижением для страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» убедительным сигналом для Запада.

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кашин циркон гиперзвуковое оружие
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