Эксперт Кашин: серийное производство «Цирконов» в России откроет новую технологическую эру

Москва, 27 декабря. Запуск серийного производства гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» станет большим достижением для российской армии, считает эксперт Василий Кашин.

Известно, что на сегодняшний день в мире не существует средств, способных перехватить российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Этот боеприпас может эффективно маневрировать, менять скорость во время полета и идти над водой на сравнительно небольшой высоте. Начало серийного производство «Цирконов» в России откроет абсолютно новую технологическую эру. Таким мнение поделился научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин с журналистами ФБА «Экономика сегодня».

«Главным достоинством «Циркона» является возможность достижения скорости 8 Махов и больше (до 10200 км/ч — Прим. ред.), за счет которой оружие сможет поражать любую надводную цель, включая суда авианосных ударных групп ВМС США», — отметил Кашин.

По его словам, возможности этих ракет совершат настоящую техническую революцию, позволив России выйти на гиперзвуковой летательный аппарат многоразового использования, что бесспорно является серьезным достижением для страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал наличие у России гиперзвуковых ракет «Циркон» убедительным сигналом для Запада.