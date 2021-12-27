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Умерла свекровь покойной певицы Юлии Началовой

Общество
Умерла свекровь покойной певицы Юлии Началовой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 27 декабря. Мать певицы Юлии Началовой Таисия сообщила в Instagram о смерти своей сватьи Елены Алдониной. По ее словам, уходят родные и любимые люди.

Таисия Началова вспомнила, как в 2012 году на бенефисе «Непридуманные истории» дочь исполнила песню Say goodbye. Эту композицию она посвятила памяти своей бабушки и памяти любимых артистов.

«В этом году беда постучалась в наши двери дважды. 2 сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно» — написала мать исполнительницы.

Умерла свекровь покойной певицы Юлии Началовой
Prt Scr instagram.com / @taisianachalova

Певица Началова была замужем за футболистом Алдониным с 2006 по 2011 годы. В этом браке у пары родилась дочь Вера. В 2019 году артистка скончалась от полиорганной недостаточности на фоне обострения подагры, пишет Teleprogramma.pro.

Вера Алдонина решила связать жизнь с актерской профессией, сейчас она усиленно занимается хореографией и театральным мастерством. Началова всегда поддерживала устремления дочери.

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смерть бабушка началова
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