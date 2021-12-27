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Замглавы Минобороны РФ Фомин: НАТО занялась «сдерживанием России» вместо совместной работы

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 19:27
Армия
Замглавы Минобороны РФ Фомин: НАТО занялась «сдерживанием России» вместо совместной работы
Минобороны РФ

Москва, 27 декабря. Североатлантический альянс выбрал «сдерживание России» вместо совместной работы над общими проектами в области глобальной безопасности. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.

В понедельник, 27 декабря, Фомин провел брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, на котором обрисовал состояние отношений между Россией и НАТО. По словам замминистра, они пришли в плачевное состояние, поскольку Брюссель увлекся гибридными методами «сдерживания» Москвы в ущерб возможности совместного решения глобальных проблем.

«После окончания холодной войны Российской Федерацией неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности. Было бы неправильным полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года», — сказал Фомин.

Фомин подчеркнул, что Москва всегда пыталась создать равноправную систему европейской безопасности. В 1997 году Россия и Альянс даже подписали «Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» и договорились о выводе советских войск из стран Варшавского договора. Однако позже Брюссель забрал назад «политические гарантии» своей военной сдержанности.

Ранее МИД РФ заявил, что вопрос двусторонней повестки будет поднят на обсуждение в рамках Совета НАТО — Россия. Ориентировочная дата заседания назначена на 12 января. Москва уже прорабатывает состав делегации.

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нато минобороны рф фомин
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