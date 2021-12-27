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Депутаты Карабаха осудили заявление Пашиняна по урегулированию ситуации в регионе

Политика
Депутаты Карабаха осудили заявление Пашиняна по урегулированию ситуации в регионе
primeminister.am  /  Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ереван, 27 декабря. Заявления премьера Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе ставят под сомнение субъектность региона и его армянское будущее, сказано в сообщении карабахского парламента.

До этого глава армянского правительства заявил, что содержание переговоров по карабахскому урегулированию до 2018 года лишило республику возможности не быть в составе Азербайджана.

«Считаем недопустимым любое заявление различных политических сил и деятелей, ставящее под сомнение или умаляющее субъектность республики Арцах (самоназвание Карабаха. — Прим. ФАН) и его армянское будущее», — сказано в сообщении депутатов Карабаха.

Парламентарии отметили, что последний раз подобное заявление прозвучало 24 декабря от премьера Армении, и это вызывает озабоченность.

Никол Пашинян ранее отметил, что Ереван в 2016 году получил катастрофическое предложение в рамках переговоров по Нагорному Карабаху.

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Армения пашинян карабах
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