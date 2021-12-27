Экономист Голубев рекомендовал гражданам в Новом году следить за денежными поступлениями на свой банковский счет

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артем Голубев рассказал в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», кто пострадает от новой формы отчетности для банков, которая вводит контроль за всеми переводами денежных средств между физическими лицами. Беспокоиться, по мнению эксперта, стоит тем, кто получает в день более десяти денежных транзакций от сторонних лиц на свои банковские счета.

«Центробанк поступательно движется в направлении того, чтобы сделать все процессы, связанные с безналичными переводами и платежами, максимально прозрачными. Если раньше мы это наблюдали в отношению юрлиц и индивидуальных предпринимателей, то теперь дело дошло до физлиц. Все переводы со счета на счет теперь окажутся под контролем ЦБ. Это не означает, что все 146 млн россиян будут интересовать ЦБ, но это означает, что транзакции любого гражданина могут проверить», — рассказал Артем Голубев.

Эксперт видит причину ужесточения контроля за переводами денежных средств между физическими лицами в желании государства вывести из тени значительную часть транзакций, которая является результатом коммерческой деятельности предприятий и частных лиц, однако налогами не облагается. Направлено нововведение Центробанка, по его мнению, против предприятий малого и среднего бизнеса, которые зачастую продают свои товары и услуги мимо кассы, предлагая покупателям перевести оплату на счет личной карты продавца. Однако коснется оно и самозанятых.

«Они больше всего попадают в зону риска, потому что им придется открыть данные по движению денежных средств на своих банковских счетах», — пояснил Артем Голубев.

Эксперт видит неоднозначность вводимой Центробанком инициативы. С одной стороны, эксперт считает правильным, что государство заботится о пополнении казны налогами. С другой стороны, при отсутствии разносторонней программы поддержки предприятий малого бизнеса ужесточение финансового контроля за их деятельностью приведет к существенному их сокращению. Индивидуальные предприниматели и ООО, по его мнению, прибегают к сокращению онлайн-платежей, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

Кроме этого, эксперт ожидает увеличение наличных денежных платежей при взаиморасчетах продавцов и покупателей.

«А это как раз и есть самая серая, иногда и черная зона циркуляции денежной массы. Может быть, мы даже к бартерному обмену вернемся», — иронизирует Артем Голубев.

Наложить полный запрет на оборот наличных денег в России, считает эксперт, вряд ли удастся.

«Чтобы запретить наличные деньги, необходимо обеспечить 100% возможность оплаты товаров и услуг безналом. Такое даже гипотетически осуществить невозможно, когда у нас происходят случаи отключения электричества и интернета, еще поговаривают про суверенный интернет ввиду угроз отключения определенных порталов», — пояснил Артем Голубев.

Эксперт не видит особых сложностей в связи с нововведением ЦБ для рынка криптовалют. По его мнению, коснуться это может только тех, кто использует криптовалюты для вывода супердоходов. Те же, кто использует криптовалюты как объект инвестиций, могут спать спокойно.

«Перечисления в крипту у нас формально не запрещены», — отметил экономист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Гражданам, которые совершают не более десяти денежных транзакций в месяц на счета своих родных и близких или получают их, больших проблем банки и налоговые органы, считает эксперт, не должны доставить. Однако на всякий случай рекомендует быть осмотрительными при осуществлении банковских переводов в онлайн-формате.

«ЦБ исходит из того, что под сомнительные операции попадают те, которые осуществляют несколько десятков операций в день. И по отношению не менее чем к десяти лицам. Если идет перевод денег между мужем и женой, в лучшем случае еще и дети могут подпадать сюда в течение дня, и таких операций две или три, то, по идее, такие транзакции не должны вызывать вопросов. Но если вдруг перед Новым годом вы решите сделать подарки своей тете и паре друзей, я не исключаю, что вам могут заблокировать счет. И коммерческий банк, в котором вы обслуживаетесь, запросит объяснения по этому поводу. Не исключаю, что в будущем мы будем сталкиваться с такими проблемами, а о первых таких случаях мы услышим в январе», — отметил Артем Голубев.

Проблему для граждан, по мнению эксперта, может составить также утечка банковских данных о транзакциях вкладчиков.