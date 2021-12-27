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Ежегодный фестиваль китайских фонарей проходит под Ригой

Общество

Вперед за белым кроликом. В этом году организаторы фестиваля китайских огней вложили всю душу и фантазию в экспонаты, вдохновленные сказкой Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Все инсталляции волшебного леса выполнены из шелка, что придает им еще больше загадочности и таинственности. Во время прогулки среди чашек, чайничков, игральных карт и удивительных огромных грибов так и хочется сказать: «все чудесатее и чудесатее».

«Здесь между сказкой и реальностью все происходит. Это все фантазия. Посмотрите: на что это похоже? Это дерево, или гриб, или цветы? Я не знаю. Цветущий гриб, наверное. Видите, как фантазия проявляется, столько всего, все не расскажешь», — описывает окружающий мир аниматор в костюме Шляпника.

Особенный восторг на этом фестивале испытывают маленькие поклонники истории про Алису. Ведь они получают возможность вживую увидеть улыбку Чеширского Кота и прогуляться по парку под руку с живым Шляпником.

Светящиеся фигуры расположили под открытым небом на площади в 15 гектаров. Парк будет открыт для посещения до середины января.

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латвия рига фестиваль развлечения алиса в стране чудес
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