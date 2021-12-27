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Ученые БелГУ получили золото на выставке изобретений в Гонконге

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 19:16
Наука
Ученые БелГУ получили золото на выставке изобретений в Гонконге
пресс-служба правительства Архангельской области

Белгород, 27 декабря. Разработка ученых НИУ БелГУ завоевала золото на Международной выставке изобретений и дизайна «IIDC 2021» в Гонконге.

Специалисты создали кормовую добавку для скота, которая нейтрализует микотоксины. Вуз представил свое изобретение в составе российской экспозиции, организованной «АрхимедЭкспо». Представленный на выставке проект реализуется в рамках программы развития НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК».

Потенциально присутствующие в кормах микотоксины могут плохо влиять на состояние здоровья домашних животных, вызывать снижение веса и заражение продуктов животноводства. Также микотоксины могут привести к потере детеныша, рассказал руководитель проекта, доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, кандидат биологических наук Ульяна Круть. Разработанная учеными добавка может быть использована для любых видов животных.

«Основу композиции составляет монтмориллонитсодержащая глина с иммобилизированными микроорганизмами. Все эти компоненты в комплексе помогают сорбировать микотоксины и укреплять иммунитет животных», — пояснила Круть.

Ученые БелГУ получили золото на выставке изобретений в Гонконге
gov39.ru / Пресс-служба правительства Калининградской области

Комиссия высоко оценила конкурентные преимущества разработки: низкая себестоимость, высокая сорбционная способность и простота использования.

Прикамские ученые разработали метод, который поможет избежать изнашивания деталей и выхода техники из строя при экстремально низких температурах. Разработка, считают ученые, будет полезна для применения в арктической зоне и других экстремальных климатических условиях.

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