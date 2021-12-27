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Платье Юлии Пересильд попало в вентилятор во время съемки для GQ

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 19:16
Шоу-бизнес
Платье Юлии Пересильд попало в вентилятор во время съемки для GQ
пресс-служба первого канала

Москва, 27 декабря. Маленький инцидент произошел с актрисой Юлией Пересильд на съемке для глянцевого издания. Платье знаменитости случайно угодило в вентилятор.

Пересильд приняла участие в необычной съемке для журнала GQ. Видео, снятое во время процесса, опубликовал фотограф Данил Головкин на своей странице в Instagram.

Актриса позировала в длинном белом платье с контрастными зелеными и красными полосами, держа при этом в руках два больших вентилятора. Однако у звезды кино возникла небольшая проблема с реквизитом.

«У меня засосало платье!» — пожаловалась артистка на видео.

Фотограф снимал Пересильд через тонкую красную ткань, поэтому некоторые кадры получились очень необычными. Пока Головкин показал лишь пару снимков, чем заинтриговал подписчиков. Полностью итоги фотосессии опубликуют в январском номере GQ.

Подписчики фотографа оценили его работу с актрисой. Пользователи соцсети похвалили идею нестандартной фотосессии.

«Вау эффект! Как всегда у вас»;

«Кайф! Отличная идея с вентиляторами!»;

«Ого! Интересная задумка и реализована как всегда на уровне», — восхитились комментаторы.

Ранее Юлия Пересильд посетила премьеру «Иммерсивного Щелкунчика». Интерактивное представление для взрослых и детей показали в московском ГУМе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Платье Юлии Пересильд попало в вентилятор во время съемки для GQ
актриса знаменитости пересильд
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