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Ургант признался, что ему далеко до популярности Максима Галкина

Шоу-бизнес
Ургант признался, что ему далеко до популярности Максима Галкина
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 27 декабря. Ведущий развлекательной программы на Первом канале «Вечерний Ургант» Иван Ургант с юмором ответил на вопрос о популярности своего коллеги Максима Галкина.

По словам шоумена, он никогда не сравнивает себя с супругом Аллы Пугачевой. В глазах Урганта Галкин — это комета, пролетающая над человеком «медленно едущем на ослике» по сельской дороге.

«Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост», — пошутил он в интервью kp.ru.

При этом Ургант доволен собственными проектами. Его гостями становятся совершенно разные известные люди — от популярных молодых блогеров до известных российских политиков. Кроме того, ведущий второй год подряд работает над программой новогоднего шоу на Первом канале. В этом году зрители снова окажутся в Италии, но вместе с ними будут уже совсем другие артисты.

Ранее гостьей шоу Урганта стала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Фигуристка призналась, что однажды вместе с партнером Романом Костомаровым выходила на лед пьяной и каталась перед детьми. После этого случая звезда стала ответственно подходить к своей работе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ургант признался, что ему далеко до популярности Максима Галкина
галкин ургант шоумен
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