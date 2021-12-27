Ургант признался, что ему далеко до популярности Максима Галкина

Москва, 27 декабря. Ведущий развлекательной программы на Первом канале «Вечерний Ургант» Иван Ургант с юмором ответил на вопрос о популярности своего коллеги Максима Галкина.

По словам шоумена, он никогда не сравнивает себя с супругом Аллы Пугачевой. В глазах Урганта Галкин — это комета, пролетающая над человеком «медленно едущем на ослике» по сельской дороге.

«Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остается, это грустно смотреть ему в хвост», — пошутил он в интервью kp.ru.

При этом Ургант доволен собственными проектами. Его гостями становятся совершенно разные известные люди — от популярных молодых блогеров до известных российских политиков. Кроме того, ведущий второй год подряд работает над программой новогоднего шоу на Первом канале. В этом году зрители снова окажутся в Италии, но вместе с ними будут уже совсем другие артисты.

Ранее гостьей шоу Урганта стала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Фигуристка призналась, что однажды вместе с партнером Романом Костомаровым выходила на лед пьяной и каталась перед детьми. После этого случая звезда стала ответственно подходить к своей работе.