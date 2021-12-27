Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 20:04
20:04
Происшествия
Главред «Спутника и погрома» Просвирнин мог находиться под наркотиками во время гибели
20:04
Армия
Байден утвердил оборонный бюджет США на «сдерживание России»
20:00
Армия
Дипломат Лякин-Фролов: РФ строит погранзаставу на таджикско-афганской границе
20:00
Общество
Корги-спасатели стали главными участниками новогоднего мероприятия МЧС
19:58
Армия
Кличко потребовал развернуть в Киеве систему территориальной обороны
19:57
Весь мир
Аннулирования выборов не будет: иракский суд отверг претензии оппозиции
19:57
Весь мир
Мэр испанской Мелильи приветствовал открытие границ с Марокко
19:56
Спорт
Лучший бомбардир в истории сборной Армении Мхитарян может перейти в «Спартак»
19:55
Экономика
ЦБ РФ хочет разрешить банкам обмениваться информацией о клиентах
19:53
Общество
Подготовку к 80-й годовщине сражения под Прохоровкой обсудили в Белгородской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение

Политика
Политолог Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение
facebook.com

Киев, 27 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно срочно изменить кадровую политику. При таком руководстве нормальное управление страной невозможно, заявил политолог Александр Лазарев.

Во время выступления на украинском телевидении Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение. Кроме того, находящиеся вокруг него люди могут привести его к беде.

«Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад», — пояснил политолог.

Лазарев также уверен, что Киев не станет членом НАТО. Сообщения о «вторжении» России на Украину не соответствуют действительности, подытожил эксперт.

Ранее МИД РФ призвал Альянс не включать Киев в военный блок. Кроме того, Москва выступает против дальнейшего расширения НАТО на Восток.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение
украина зеленский лазарев
Комментировать