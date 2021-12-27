Политолог Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение

Киев, 27 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно срочно изменить кадровую политику. При таком руководстве нормальное управление страной невозможно, заявил политолог Александр Лазарев.

Во время выступления на украинском телевидении Лазарев не исключил, что Зеленского обманывает его окружение. Кроме того, находящиеся вокруг него люди могут привести его к беде.

«Ему необходимо было вокруг себя сформировать команду, которая могла объективно анализировать и доносить ему информацию. Судя по тому, какая команда сформирована, тут либо президента обманули, либо он сам обманываться рад», — пояснил политолог.

Лазарев также уверен, что Киев не станет членом НАТО. Сообщения о «вторжении» России на Украину не соответствуют действительности, подытожил эксперт.

Ранее МИД РФ призвал Альянс не включать Киев в военный блок. Кроме того, Москва выступает против дальнейшего расширения НАТО на Восток.