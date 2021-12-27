Бывший тесть Башарова погряз в нищете

Москва, 27 декабря. Бывший тесть актера Марата Башарова, священник Владимир Копнин (игумен Серафим) попросил у прихожан помощи. В храме Святой Троицы, где он служит, не хватает дров для отопления.

Копнин является отцом актрисы Екатерины Архаровой, после развода с ее матерью он стал настоятелем храма в селе Петровское. Священник старается не беспокоить дочь, которая вышла замуж за ресторатора Артема Ильясова и живет в Италии. Игумен обратился к прихожанам и попросил пожертвовать на нужды обители и центра реабилитации.

«Наш малоимущий приход проводит сбор средств на сезонную закупку дров для отопления церковных зданий и действующего при храме реабилитационного наркологического центра. За год мы, в зависимости от погодных условий, расходуем 18–20 машин дров стоимостью 5500 рублей каждая», — сообщил Копнин.

Всех, кто внесет посильную лепту в богоугодное дело, игумен пообещал вписать в приходской синодик. Их имена он будет упоминать в каждой литургии, пишут «Дни.ру».

Архарова была супругой Башарова с 2014 по 2015 годы. После рукоприкладства со стороны актера она решила подать на развод. С новым мужем актриса абсолютно счастлива. Пара растит сына.