Эвелина Хромченко перечислила актуальные модели шуб из искусственного меха

Москва, 27 декабря. Журналистка, телеведущая и эксперт по стилю Эвелина Хромченко рассказала, как правильно выбрать модную искусственную шубу. Она продемонстрировала несколько актуальных моделей на любой вкус.

Хромченко посоветовала обратить внимание на верхнюю одежду из искусственного меха в эфире шоу «Модный приговор». По словам телеведущей, это супертренд, который к тому же отвечает современным требованиям экологии.

Журналистка перечислила наиболее актуальные модели искусственных шуб. В этот список попали шубки-чебурашки (или тедди), безрукавки, манто, а также модели оверсайз яркого цвета. В последнем случае стоит отдавать предпочтение либо ярко-оранжевому, являющемуся хитом этого сезона, либо фиолетовому, который будет популярен в будущем сезоне. Кроме того, актуальны изделия с рисунком, имитирующим шахматную доску, уточнила Хромченко.

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Желающим носить шубу как можно дольше эксперт по стилю рекомендовала выбирать мех классического оттенка, например, серый или коричневый. Такие вещи не только надолго останутся в моде, но и не испортят цвет лица, как это может произойти с яркими тонами, пояснила телеведущая.

Ранее Эвелина Хромченко назвала фиолетовый главным цветом предстоящего лета. Она посоветовала женщинам обратить внимание на этот оттенок.