Блогер Колясников прокомментировал победу в конкурсе школьника в костюме Красной Шапочки

Екатеринбург, 27 декабря. Победителем конкурса костюмов в гимназии Екатеринбурга стал пятиклассник в образе Красной Шапочки. Блогер Сергей Колясников прокомментировал необычный наряд ребенка.

Объявление о победителе появилось в Instagram-аккаунте гимназии, однако после того, как стали появляться негативные комментарии, пост удалили. Однако местный блогер успел сделать скриншот, на своей странице в Живом Журнале он высказал мнение о конкурсе и победителе.

«Замечательная "Современная Красная шапочка" победила в конкурсе. Судя по названию, пятиклассник весьма точно улавливает современные тренды. Оцените неподдельную радость преподавателей гимназии и организаторов конкурса. Интересно, каким будет приз, возможно, курс гормональных препаратов для смены пола?» — цитирует блогера издание URA.RU.

Prt Scr instagram.com / @linguaschola2

Мальчик на фото позирует около елки в желтых колготках, мини-юбке, в парике с косами и на шпильках. Представители школы подтвердили, что конкурс проводился, однако организаторами выступала не администрация учебного заведения, а старшеклассники. Наряд готовили родители мальчика, его поддержали одноклассники. В качестве приза пятиклассник получил кепку с логотипом гимназии.

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