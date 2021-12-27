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Политолог Литвинов спрогнозировал обращение Польши за помощью к России

Политика
Политолог Литвинов спрогнозировал обращение Польши за помощью к России
pixabay.com

Москва, 27 декабря. Польша будет вынуждена обратиться к России за помощью в случае исключения республики из Евросоюза. К такому выводу пришел политолог Михаил Литвинов.

В беседе с «Экономикой сегодня» эксперт отметил, что государства ЕС делятся на два типа — богатые и могущественные, решающие глобальные вопросы, и неразвитые, как Польша.

«Поэтому полякам просто выгодно находиться в составе ЕС: якобы большой союз, можно бесконечно просить в долг, можно рассчитывать на какую-то финансовую поддержку. В этом отношении сама по себе Польша интереса ни для кого не представляет», — отметил политолог.

Михаил Литвинов подчеркнул, что если Польшу исключат из состава Евросоюза, то Варшава сама пойдет на переговоры с Москвой, поскольку республике потребуется российская поддержка.

Автор издания Gazeta Polska Codziennie ранее выразил надежду на превращение Польши в «сверхдержаву». По его словам, наступивший период геополитических перемен является благоприятным временем для Варшавы.

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