Швейцария готова принять саммит Россия — НАТО

Берн, 27 декабря. Власти Швейцарии готовы предоставить площадку для проведения саммита России и НАТО по гарантиям безопасности. С таким предложением выступил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.

В беседе с журналистами РИА Новости Кливаз указал на готовность руководства страны принять предстоящий совет. при этом внешнеполитическое ведомство не комментирует конкретные события или запросы от сторон по причине конфиденциальности.

«Это (принятие саммита. — Прим.ФАН.) включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести саммит с Россией и обсудить гарантии безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что предложения Москвы «не заболтают».