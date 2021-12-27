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Швейцария готова принять саммит Россия — НАТО

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:41
Политика
Швейцария готова принять саммит Россия — НАТО
https://pixabay.com

Берн, 27 декабря. Власти Швейцарии готовы предоставить площадку для проведения саммита России и НАТО по гарантиям безопасности. С таким предложением выступил официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.

В беседе с журналистами РИА Новости Кливаз указал на готовность руководства страны принять предстоящий совет. при этом внешнеполитическое ведомство не комментирует конкретные события или запросы от сторон по причине конфиденциальности.

«Это (принятие саммита. — Прим.ФАН.) включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести саммит с Россией и обсудить гарантии безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что предложения Москвы «не заболтают».

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Все новости / Политика / Швейцария готова принять саммит Россия — НАТО
россия нато швейцария
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