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Мэры и главы районов Башкирии рассказали о своих достижениях в рэп-клипе

Общество
Мэры и главы районов Башкирии рассказали о своих достижениях в рэп-клипе
Prt Scr vk.com  /  Радий Хабиров

Уфа, 27 декабря. Мэры и главы районов Башкирии записали рэп-клип в преддверии Нового года и рассказали о своих достижениях. Нестандартный подход чиновников оценил глава республики Радий Хабиров.

В клипе, объединившем мэров Стерлитамака и Салавата, а также глав Аургазинского, Ишимбайского и Стерлибашевского районов, основное внимание уделили югу Башкирии. Хабиров опубликовал итог творческой работы чиновников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Очень приятно, что они не только умеют работать и выполняют серьезные задачи на местах, но еще и обладают отличным чувством юмора и любят свои города и районы», — похвалил госслужащих глава республики.

По словам Хабирова, в регионе удалось формировать команду людей с сильными человеческими качествами. Глава Башкирии также предложил посмотреть, как отреагируют на рэп-клип в других районах, передает телеканал «360».

Ранее башкирский исполнитель Элвин Грей помирился с татарским артистом Фирдусом Тямаевым. Певцы пожали руки после долгих месяцев вражды.

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башкирия хабиров клип
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