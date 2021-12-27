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Цыганов о выходе фильма «Гранит»: поможет расширить сферу влияния России в Африке

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:45
Весь мир
Цыганов о выходе фильма «Гранит»: поможет расширить сферу влияния России в Африке
Постер к фильму «Гранит»  / 

Москва, 27 декабря. Новая плеяда фильмов о работе российских инструкторов в дальних странах, в том числе последняя лента «Гранит», прививает правильные ценности и станет достойным продолжателем советских картин о Великой Отечественной войне. Такое мнение озвучил известный журналист Александр Цыганов.

«Для любого, уважающего себя государства важно и необходимо расширять границы влияния: экономическими, военными, политическими, культурными, всеми возможными методами. Государство, которое самоограничивается в этом отношении, либо не существует, либо близко к смерти. Мы уже попробовали нечто подобное в 90-е годы и результат, мягко говоря, неубедительный.

Давайте не будем увиливать и признаем, то что наши специалисты защищают государственные интересы Российской Федерации в дальних странах — это хорошо, это круто. Поэтому необходимо снимать о них фильмы, что мы и видим», — заявил собеседник ФАН.

По словам журналиста, боевики «Гранит», «Турист» и «Солнцепек» необходимы обществу, так как золотой фонд советских кинолент о Великой Отечественной войне, полюбившихся российскими зрителями, все же устаревает. Со временем ему необходимо искать актуальную замену.

«Да и сейчас снимать фильмы про ту войну, то же самое, что ставить «Гусарскую балладу» о событиях 1812 года. Поэтому нам нужны фильмы, которые воспитывали бы патриотизм, внушали гордость за свою страну уже исходя из нынешних реалий. Которые бы рассказывали истории о современных героях.

И к этой философской части я бы предложил подойти чисто с практической позиции. Фильмы, которые, так или иначе, обслуживают подлинные национальные интересы, государственные интересы всегда были нужны», — продолжил Цыганов.

Цыганов о выходе фильма «Гранит»: поможет расширить сферу влияния России в Африке
pixabay.com /

Журналист выразил уверенность в необходимости отражения современной России, в том числе и через ее военные и политические реалии, посредством киноинструментов. К тому же, такие картины как «Гранит», позволяют воспитывать детей на положительных примерах современности, особенно если съемки проводятся непосредственно на месте событий, то есть в Африке.

«Это и есть развитие того самого патриотизма, о необходимости развития которого говорил ранее президент. И, конечно же, я посмотрю новинку, я и «Туриста» про ЦАР смотрел, и «Солнцепек» о Донбассе. Стараюсь следить за этой серией и мне нравится, потому что там наши хорошие ребята, они отлично себя показывают», — заключил Александр Цыганов.

Премьера боевика «Гранит» состоится во вторник, 28 декабря, в 23.40 на телеканале НТВ. Сюжет картины рассказывает о работе российских инструкторов в Мозамбике, а главным героем в нем станет отечественный специалист с аналогичным названию картины позывным.

Режиссером-постановщиком выступил Денис Нейманд. Главные роли исполняют актеры Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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африка фильм мозамбик гранит цыганов
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