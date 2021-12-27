На Рождество армия Колумбии вела бои с боевиками радикальных фракций «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) рядом с городом Буэнавентура — это крупнейший колумбийский порт на тихоокеанском побережье. Буэнавентура остается крупным центром наркотрафика, и тот, кто его контролирует, поставит под свою руку все западное побережье страны.

На прошедшей неделе были захвачены пять главарей «Армии национального освобождения» (ELN). Среди них — известный под позывным Дарио, который отметился терактами в Антьокии.

Тем не менее омбудсмену Колумбии и Международному комитету Красного Креста (МККК) удалось договориться с ELN об освобождении четырех заложниц, в том числе одной несовершеннолетней и беременной женщины. Призывы опустить на Рождество всех заложников были проигнорированы.

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Федеральное агентство новостей /

Война с радикалами FARC

Кому рождественский праздник, а кому тяжелые бои, — 24 декабря колумбийские армия и флот вели тяжелые бои с радикалами FARC из формирования «Мобильная колонна Хайме Мартинес» рядом с городом Буэнавентура (департамент Валье-дель-Каука). Сопротивление боевиков было настолько серьезным, что пришлось задействовать авиацию.

Однако это не помогло — радикалам удалось отбиться и нанести потери армии. По предварительным данным, ранения получили десять военнослужащих.

wikipedia.org / Roboting / CC BY-SA 4.0

Бои рядом с Буэнавентурой идут постоянно, как между колумбийскими силовиками и вооруженным подпольем, так и между группировками боевиков. Буэнавентура — крупнейший порт страны на Тихом океане, и он же — один из крупнейших хабов экспорта наркотиков в США и страны Европы. Контроль над портом поставит любую группировку в абсолютно выигрышную позицию. Опираясь на порт, можно подчинить все Тихоокеанское побережье страны.

Поэтому задача колумбийских властей — не допустить этого ни при каких условиях. В противном случае выбить ELN, радикалов FARC или наркокартели из этого региона станет практически невыполнимой задачей: тогда пришлось бы развязывать гражданскую войну и вводить военное положение на Тихоокеанском побережье Колумбии.

Освобождение похищенных

Рождество — традиционно время хороших новостей. 25 декабря боевики ELN отпустили четверых заложниц, которых боевики похитили два месяца назад в департаменте Каука. Освобождение прошло при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Комиссия, состоящая из МККК и представителей колумбийского омбудсмена, а также властей муниципалитете Аргелия, приняла вчера четырех женщин, которые находились во власти «Армии национального освобождения» (ELN) в сельской местности департамента Каука», — написал у себя в Twitter МККК.

Atención ???? | Una comisión conformada por el @CICR_co , la @DefensoriaCol y la Personería de Argelia recibió ayer a cuatro mujeres que se encontraban en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zona rural del departamento del Cauca. https://t.co/pewVQMJEIi — CICR Colombia (@CICR_co) December 25, 2021

Освобожденных передали в руки Комиссии в муниципалитете Аргелия (Каука) в хорошем состоянии. Среди них были одна несовершеннолетняя и одна беременная.

«Это гуманитарное достижение — лучший подарок для их семей, и мы рады, что миссия, выполненная должностными лицами регионального отделения омбудсмена Каука, завершилась освобождением», — прокомментировал ситуацию омбудсмен Колумбии Карлос Камарго.

Однако его призыв к вооруженным группам отпустить всех заложников во время празднования Рождества ни к чему не привел.

Нападения на индейцев

В ночь на католическое Рождество 24 декабря в муниципалитете Сан-Хуан-дель-Сезар (департамент Ла-Гуахира) были сожжены два святилища местного коренного народа вива. Ранее, 19 декабря, была сожжена еще пара святилищ в муниципалитете Дибулла. По сведениям полиции и властей, за нападениями стоят боевики картеля «Клан дель Гольфо». Параллельно с этим нападениями, на прошлой неделе сожгли три места религиозного поклонения в резервации Ла-Мина в департаменте Сесар.

Причиной нападений стала земля, на которой живут коренные народы. Однако дело не только в выращивании коки — по словам представителей вива, на территории их резервации ведется незаконная добыча минерального сырья. Отходы сбрасываются в реки, но власти не обращают на это внимания, они даже не могут защитить индейцев.

Убийства общественных лидеров

Ярким примером этому стали убийства трех общественных деятелей 23 декабря. Президент общественного в Альто-Каньябраваль Вильмар Асканио Ангарита был убит во время беседы в ресторане муниципалитета Сан-Пабло в департаменте Боливар. Убийца выстрелил несколько раз в Ангариту, после чего беспрепятственно скрылся с места преступления. Его никто не преследовал.

Как это часто бывает, сеньор Ангарита получал угрозы, причем еще с 2019 года. Однако полиция так и не предоставила ему какую-либо защиту, несмотря на то, что в районе активизировались наркобанды, а также ELN и «37-й фронт» радикалов FARC.

Примечательно, что Ангарита сменил на своем посту Альбейро Мартинеса, который был уволен с должности, когда его поймали на торговле кокаином в департаменте Сесар.

Семья убитого срочно покинула город, опасаясь за свою жизнь. Губернатор традиционно созвал очередное заседание властей и силовиков департамента, которые должны как-то помешать эскалации насилия в регионе.

«Три других общественных лидера убиты в Кауке, Боливаре и Антиокии. У семей Густаво Ороско, Вильмара Асканио и Арнубиа Юнда будет горькое Рождество. Молимся за них и за мир Колумбии! 1283 убитых с момента подписания Соглашения 2016 года. 168 — в 2021 году, 868 — при Дуке», — прокомментировал ситуацию оппозиционный сенатор Густаво Боливар.

Otros 3 líderes sociales asesinados en Cauca, Bolívar y Antioquia.



Las familias de Gustavo Orozco, Wilmar Ascanio y Arnubia Yunda, pasaran una amarga Navidad.



Una oración por ellas y por la paz de Colombia ????



1.283 desde la firma del Acuerdo.

168 de 2021.

868 de la era Duque pic.twitter.com/019CgB4AtB — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 24, 2021

Густаво Ороско был убит в муниципалитете Андес (Антьокия) во время подготовки к празднику. Арнубиа Юнда была застрелена рано утром рядом со своим домом в муниципалитете Миранда (Каука). Как и в случае с Ангаритой, убийцы скрылись с места преступления. В обоих убийствах подозреваются боевики наркокартеля «Клан дель Гольфо» и местный криминал. Поводом для убийства стала деятельность общественных лидеров, которые препятствовали действиям наркоторговцев, например, агитировали фермеров перейти на программу сельскохозяйственного замещения коки. Увы, государство их так и не защитило.

Война с ELN

В противостоянии с ELN властям Колумбии на прошедшей неделе сильно везло. В начале 24 декабря на юге департамента Боливар в муниципалитете Нороси были схвачены два полевых командира ELN, принадлежащих к «Фронту Альфредо Гомес Киньонес». В операции, помимо армии и полиции, принимал участие и самолет-разведчик ВВС Колумбии.

За последнее время участие авиации в действиях против вооруженной оппозиции стало в Колумбии «правилом хорошего тона». Военные пилоты осуществляют разведку, включая радиотехническую, координируют операции вооруженных сил, а также осуществляют при случае огневую поддержку боевых операций.

wikipedia.org / U.S. Air Force Photo by Tech. Sgt. Gregory Brook / Public Domain

В этом случае благодаря ВВС были не только схвачены главари ELN. Авиация помогла обнаружить склады с оружием и взрывчаткой, которую также изъяли во время спецоперации. Подробности военное командование не сообщает.

26 декабря в рядом с городом Тараса армия и полиция в результате спецоперации сумели захватить местного полевого командира структуры «Роты Тараса» Хулиана Давида Лопеса, известного под позывным Дарио. Вместе с ним были схвачены еще два человека.

По данным полиции, Дарио был замешан в рэкете и убийствах. Его подразделение занималось в том числе терактами, — в частности 28 декабря 2020 года оно взорвало две заминированные машины в Вальдивии. Еще восемь машин были сожжены его подразделением в той же местности 17 июня 2021 года. Помимо этого, он обеспечивал «крышей» незаконных старателей.

Судя по сообщениям колумбийской прокуратуры, нелегальная добыча сырья становится второй «золотой жилой» для вооруженных группировок, таких как ELN. В последние шесть месяцев властями было изъято более 30 тонн колтана, ценного минерала, содержащего тантал, который важен для микроэлектронной промышленности и используется при производстве смартфонов. Только в ходе одной из операций в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре был перехвачен целый караван судов с шестью тоннами колтана.

По сообщениям властей, радикалы FARC и группировка ELN заставляли местных индейцев добывать колтан. В некоторых случаях добыча велась «добровольно», ради части прибыли, — но иногда и под дулами автоматов. Добыча сырья велась преимущественно в средней и верхней части реки Инирида, в лесном заповеднике Пуинаваи и в национальных природных парках колумбийской Амазонки.

wikipedia.org / CarlosE Duarte / CC BY 3.0

То есть в тех самых местах, которые власти Колумбии практически не контролируют, но где прекрасно чувствуют наркокартели, вооруженные группы, нелегальные старатели и ранчерос, а также строительные компании. Их совместными усилиями, к удивлению прокуратуры и властей страны, в колумбийской Амазонке проложили около 20 тысяч километров незаконных дорог.

С таким размахом деятельности колумбийское правительство не может тягаться. Однако решать вопрос своего присутствия на периферии страны необходимо. Иначе можно в ближайшие годы получить настоящий failed state, которым Колумбию пугали в конце 2000-х.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.