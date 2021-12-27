Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 21:34
21:33
Экономика
Арендаторы и арендодатели жилья в России опасаются проблем из-за использования ГИС
21:27
Экономика
Россияне получили 1,31 млн кредитных карт по итогам ноября
21:23
Происшествия
Жители Колпино вынуждены мерзнуть в квартирах из-за отказа теплосетей
21:19
Весь мир
В Иране на фоне забастовки учителей начались протесты пенсионеров
21:17
Экономика
ПФР в конце 2021 года начислит некоторым пенсионерам увеличенные выплаты
21:14
Весь мир
Скандальный мэр турецкого Болу обратился в прокуратуру с жалобой на пользователей соцсетей
21:12
Происшествия
Прорыв водной трубы стал причиной эвакуации детей из спорткомплекса в Петербурге
21:12
Экономика
Главным фактором изменения цен на нефть станет встреча участников ОПЕК
21:11
Экономика
Обман со страховыми полюсами стал самым дорогостоящим для водителей в 2021 году
21:02
Армия
Баранец высмеял намерение Польши «запугать» Россию силами Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центр спортивной борьбы открылся в Петушках
Спорт
Центр спортивной борьбы открылся в Петушках
пресс-служба департамента физкультуры и спорта Владимирской области  / 

Владимир, 27 декабря. В городе Петушки Владимирской области прошло торжественное открытие Центра спортивной борьбы. В новом комплексе созданы все условия для проведения соревнований по спортивной борьбе, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. В центре — три борцовских ковра, трибуна на 200 мест, тренажерный зал, а также гостиничный комплекс.

Уже в январе в центре пройдет чемпионат области по греко-римской борьбе. Учитывая уже существующую спортивную инфраструктуру, в Петушках теперь можно проводить тренировочные сборы национальных команд по всем видам единоборств: от греко-римской борьбы до тхэквондо. 

Ранее ФАН рассказывал о турнире по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева, прошедшем во Владимире. На соревнования приехали 350 участников из 40 регионов страны.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Центр спортивной борьбы открылся в Петушках
спорт борьба спортивный центр петушки
Комментировать