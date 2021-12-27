Центр спортивной борьбы открылся в Петушках

Владимир, 27 декабря. В городе Петушки Владимирской области прошло торжественное открытие Центра спортивной борьбы. В новом комплексе созданы все условия для проведения соревнований по спортивной борьбе, тяжелой атлетике и пауэрлифтингу. В центре — три борцовских ковра, трибуна на 200 мест, тренажерный зал, а также гостиничный комплекс.

Уже в январе в центре пройдет чемпионат области по греко-римской борьбе. Учитывая уже существующую спортивную инфраструктуру, в Петушках теперь можно проводить тренировочные сборы национальных команд по всем видам единоборств: от греко-римской борьбы до тхэквондо.

Ранее ФАН рассказывал о турнире по греко-римской борьбе памяти Дмитрия Тимофеева, прошедшем во Владимире. На соревнования приехали 350 участников из 40 регионов страны.