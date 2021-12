Снежные бури и проливные дожди обрушились на запад США

Сакраменто, 27 декабря. Сильный шторм, который пришел на Запад США в рождественские выходные, вызвал снегопады и перекрыл ключевые автомагистрали из-за сильного снегопада в горах Северной Калифорнии и Невады, при этом синоптики предупреждают, что движение по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней.

За 24 часа в некоторых районах северной Калифорнии выпало почти 76 см снега, оставив тысячи людей без электричества. Официальные лица сообщили, что три человека получили ранения в результате столкновения 20 автомобилей на автомагистрали 395 близ Рино. 112-километровый участок автомагистрали 80, от Колфакса, штат Калифорния до границы штата Невада был закрыт по крайней мере до понедельника из-за большого количества выпавшего снега, который сделал шоссе непроходимым.

California snow - Final update for today .... pic.twitter.com/jLj7p2bS03 — Michael Barthel (@RealMiBaWi) December 27, 2021

Департамент транспорта Калифорнии также закрыл движение на многих дорогах местного значения, предупредив водителей о снежных заносах и гололедице.

2 dead in submerged car as California storm worries spread https://t.co/utQIhxOq75 — ĐƔՏ nʘɱ؏͡工ᗩ (@Dys_nomia) December 24, 2021

Winter storm warnings are scheduled to go into effect in sections of the Sierra Nevada in Northern California as early as this afternoon or by Thursday morning and last through Sunday. #CaliforniaStorm pic.twitter.com/toru64FUgT — 23ABC News (@23ABCNews) December 22, 2021

В некоторых районах Невады, Юты, Айдахо, Монтаны, Колорадо и Калифорнии, была объявлена опасность схода снежных лавин, поскольку мощные снегопады создали обширные области неустойчивого снега.

Сложные погодные условия наблюдаются от Сан-Диего до Сиэтла. Сообщалось, что около Порт-Анджелеса в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, выпало более 300 мм снега. В Портленде, Орегон, по данным метеорологической службы ожидается еще около 60 мм осадков.

В Калифорнии из-за оползней, вызванных проливным дождем, был закрыт 64-километровый участок прибрежного шоссе 1 к югу от района залива Сан-Франциско. Власти пока не сообщают о сроках перекрытия движения.

В Южной Калифорнии сильный дождь и ветер привели к подтоплениям и повреждению линий электропередач. По данным пожарной службы округа Санта-Барбара, мощные порывы ветра валили деревья, повредили навесы для автомобилей и снесли легкоатлетический манеж средней школы Голета. Сообщений о пострадавших не поступало.

Storm Damage- The damage to homes following a wind anomaly overnight in the Goleta Valley. A track & field shed was carried more than two blocks from a nearby high school and landed in a front yard. The NWS Los Angeles will determine what caused the event. No injuries reported. pic.twitter.com/Me47GJHsNu — SBCFireInfo (@EliasonMike) December 26, 2021

2 lifeless in submerged automotive as California storm worries unfold - Newsworldpress @ https://t.co/O9XRx0Nae0 pic.twitter.com/bReJP3Qqj8 — newsworldpress.com (@NewsWorldPress) December 25, 2021

В горах Сан-Бернардино к востоку от Лос-Анджелеса дорожные бригады восстанавливали участок трассы 18, который был разрушен в результате оползня. Сообщается, что два человека погибли после того, как их автомобиль попал под завал.

2 dead in submerged car as California storm worries spread https://t.co/o3AWoSmvIL — Thrift Your Wallet (@ThriftWallet) December 25, 2021

В округе Сьерра за минувшие дни выпало от 114 до 137% нормы снега, при этом синоптики предупреждают о новых осадках. Сообщается, что в самых высоких районах округа ожидается выпадение более двух метров снега.

Not looking good for my back but looking great fir the California snow pack. ????️❄️⚒️ pic.twitter.com/gKMCaufiZ9 — lukaszx2 (@lukasz_x2) December 26, 2021

Global Look Press / White House / Globallookpress.com

США продолжают страдать от непогоды. В начале декабря ряд штатов на Юге и Среднем Западе страны пострадали от череды мощных торнадо, в результате которых погибло около 70 человек. Климатологи отмечают необычную активность торнадо в это время года, поскольку сезон ураганов обычно длится с июня по ноябрь, а пик активности торнадо наблюдается в сентябре.