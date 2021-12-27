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Снежные бури и проливные дожди обрушились на запад США

Весь мир
Снежные бури и проливные дожди обрушились на запад США
Global Look Press  /  Preston Ehrler / Keystone Press Agency

Сакраменто, 27 декабря. Сильный шторм, который пришел на Запад США в рождественские выходные, вызвал снегопады и перекрыл ключевые автомагистрали из-за сильного снегопада в горах Северной Калифорнии и Невады, при этом синоптики предупреждают, что движение по Сьерра-Неваде может быть затруднено в течение нескольких дней.

За 24 часа в некоторых районах северной Калифорнии выпало почти 76 см снега, оставив тысячи людей без электричества. Официальные лица сообщили, что три человека получили ранения в результате столкновения 20 автомобилей на автомагистрали 395 близ Рино. 112-километровый участок автомагистрали 80, от Колфакса, штат Калифорния до границы штата Невада был закрыт по крайней мере до понедельника из-за большого количества выпавшего снега, который сделал шоссе непроходимым.

Департамент транспорта Калифорнии также закрыл движение на многих дорогах местного значения, предупредив водителей о снежных заносах и гололедице.

В некоторых районах Невады, Юты, Айдахо, Монтаны, Колорадо и Калифорнии, была объявлена опасность схода снежных лавин, поскольку мощные снегопады создали обширные области неустойчивого снега.

Сложные погодные условия наблюдаются от Сан-Диего до Сиэтла. Сообщалось, что около Порт-Анджелеса в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, выпало более 300 мм снега. В Портленде, Орегон, по данным метеорологической службы ожидается еще около 60 мм осадков.

В Калифорнии из-за оползней, вызванных проливным дождем, был закрыт 64-километровый участок прибрежного шоссе 1 к югу от района залива Сан-Франциско. Власти пока не сообщают о сроках перекрытия движения.

В Южной Калифорнии сильный дождь и ветер привели к подтоплениям и повреждению линий электропередач. По данным пожарной службы округа Санта-Барбара, мощные порывы ветра валили деревья, повредили навесы для автомобилей и снесли легкоатлетический манеж средней школы Голета. Сообщений о пострадавших не поступало.

В горах Сан-Бернардино к востоку от Лос-Анджелеса дорожные бригады восстанавливали участок трассы 18, который был разрушен в результате оползня. Сообщается, что два человека погибли после того, как их автомобиль попал под завал.

В округе Сьерра за минувшие дни выпало от 114 до 137% нормы снега, при этом синоптики предупреждают о новых осадках. Сообщается, что в самых высоких районах округа ожидается выпадение более двух метров снега.

Разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов США
Global Look Press / White House / Globallookpress.com

США продолжают страдать от непогоды. В начале декабря ряд штатов на Юге и Среднем Западе страны пострадали от череды мощных торнадо, в результате которых погибло около 70 человек. Климатологи отмечают необычную активность торнадо в это время года, поскольку сезон ураганов обычно длится с июня по ноябрь, а пик активности торнадо наблюдается в сентябре.

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