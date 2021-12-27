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Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова

Армия
Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 27 декабря. Украинской власти стоит серьезно отнестись к грозному предупреждению Рамзана Кадырова о реакции России на размещение военных баз НАТО на территории Украины.

Таким мнением с гостями политического ток-шоу «60 минут» поделился главред журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнув, что украинская армия в противостоянии чеченским спецназом не выстоит и суток.

Эксперт напомнил, что буквально накануне глава Чечни на пресс-конференции в Грозном предостерег Украину от размещения военных баз НАТО на своей территории. Кадыров заявил, что Россия не позволит такому случится и жестко ответит на подобную угрозу, а ее верная пехота, то есть чеченский спецназ, будет на острие атаки.

Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
Федеральное агентство новостей /

«Хотел бы порекомендовать Киеву серьезно отнестись к словам главы Чечни Рамзана Кадырова. Случись чего, если Зеленский совершит роковую для себя ошибку, спецназ Кадырова войдет на Украину, как нож в масло. Украинская армия продержится не больше суток. И слова, которые прозвучали, — это не военно-политическая бравада, а слова серьезного мужчины, поэтому советовал бы прислушаться к предупреждению главы Чечни», — обратился к украинской власти военный эксперт.

Коротченко добавил, что судьбу Украины в какой-то мере могут решить предстоящие переговоры России и США о гарантиях безопасности и нерасширения НАТО на восток. Он признал, что не стоит ждать от переговорного процесса слишком многого, особенно учитывая откровенно агрессивную позицию США, но даже если удастся решить хотя бы половину поставленных задач и заставить Вашингтон признать красные линии Москвы, это уже будет очень хорошо. Вполне вероятно, что такие договоренности спасут мир от большой войны.

Ранее генерал Бужинский объяснил, как его неудачная шутка могла повлиять на решение США об эвакуации своих граждан из Киева.

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