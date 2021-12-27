Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин»

Санкт-Петербург, 27 декабря. Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не перейдет в «Рубин».

Актер театра и кино Михаил Боярский убежден, что Сергей Семак не согласится отпускать Артема Дзюбу в казанский «Рубин». По его мнению, габаритный форвард является «духовным лидером» петербургской команды, отсутствие которого в составе ослабит атакующую линию сине-бело-голубых. Слова известного болельщика «Зенита» приводит Legalbet.

«Те же бразильцы не умеют играть так головой, как Артем. Пусть Дзюбу не так часто выпускают в последнее время в стартовом составе, зато он выходит вовремя и полезно. У меня вообще нет ни одной претензии к тренерскому штабу «Зенита». Там работают очень грамотные люди. Так что Семак не отпустит Дзюбу в «Рубин». Он ему самому нужен», — подчеркнул Боярский.

Ранее стало известно, что «Рубин» предложит Дзюбе зарплату в 1 миллион евро в год без учета бонусов в случае перехода в казанский клуб. Контракт 33-летнего нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года.