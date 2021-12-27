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Показ седьмого сезона сериала «Сваты» стартует на канале «Россия-1»

Общество
Показ седьмого сезона сериала «Сваты» стартует на канале «Россия-1»
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 27 декабря. Российские поклонники «Сватов» смогут увидеть долгожданный седьмой сезон в телеэфире. Канал «Россия-1» запускает показ новых серий.

Премьера финального сезона сериала о семьях Ковалевых и Будько состоится на отечественном телевидении 27 декабря в 21:20, сообщила пресс-служба «России-1». Поклонники ждали выхода окончания «Сватов» с 2013 года, когда свет увидел шестой сезон.

О старте съемок новых серий объявили прямо перед началом пандемии коронавируса, поэтому команде проекта пришлось столкнуться с рядом испытаний. По словам актеров, они переживали насчет работы над сериалом.

«Я, безусловно, волновался. У нас было пять лет перерыва, и они добавляли неуверенности. Но волнения улетучились вмиг, когда вся команда сериала снова встретилась на площадке», — поделился исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов.

В новом сезоне героев ждут многочисленные путешествия. Например, персонажи побывают в солнечной Грузии и даже отправятся в прошлое. Кроме того, Женя в исполнении Анны Кошмал собирается замуж, поэтому родные должны помочь ей с выбором.

Некоторые зрители уже успели посмотреть седьмой сезон «Сватов» в Сети. Многие поклонники проекта раскритиковали сюжет новых серий.

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сериал сваты россия-1
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