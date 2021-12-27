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Лента
27 декабря 20:03
20:00
Армия
Дипломат Лякин-Фролов: РФ строит погранзаставу на таджикско-афганской границе
20:00
Общество
Корги-спасатели стали главными участниками новогоднего мероприятия МЧС
19:58
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Кличко потребовал развернуть в Киеве систему территориальной обороны
19:57
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19:57
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Главные новости дня: 27 декабря

Общество
Главные новости дня: 27 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН публикует дайджест событий 27 декабря.

Матвиенко заявила о преодолении максимальных цен на продукты в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что текущий год стал пиковым для роста цен на продукты в России. Сенатор обратила внимание на необходимость продолжать сдерживание их стоимости. При этом она подчеркнула, что страна живет в условиях рыночной экономики, а время командной экономики прошло. По ее словам, командование ростом цен может стать причиной вымывания товаров с рынка. Это приведет к еще более чувствительным последствиям.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Удмуртии

В 80 км от Ижевска потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту, по предварительным данным, находились три человека. Винтокрылая машина рухнула при обследовании нефтепровода.

Главные новости дня: 27 декабря
krk.sledcom.ru / пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семью с двумя детьми зарезали под Красноярском

Четыре человека — мужчина с женщиной и два несовершеннолетних ребенка — найдены убитыми в городе Канск Красноярского края. На трупах обнаружены колото-резаные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Все обстоятельства и детали зверской расправы устанавливаются.

Петербургские власти предупредили о массовом перекрытии городских дорог в 2022 году

Петербургским автомобилистам посоветовали заранее готовиться к новым ограничениям в 2022 году. Как заявили в Смольном, в городе на 100% увеличится число дорог, закрываемых на ремонт. По словам Соколова, планы связаны с увеличением бюджетных поступлений из федерального центра, предназначенных на ремонт городской дорожной инфраструктуры. Ранее в Смольном называли сумму примерно в 2,8 млрд рублей федеральных субсидий на 2022 год.

Главные новости дня: 27 декабря
president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Проект новой Конституции Белоруссии предусматривает максимум два срока на посту президента

Проект изменений Конституции Белоруссии предусматривает, что президент республики может находиться у власти не более двух сроков. Об этом свидетельствует текст документа, который был опубликован на сайте издания «БелТА».

ЦБ опроверг введение отчетности для банков с целью контроля за операциями физлиц

В пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор не планирует следить за переводами физических лиц и не будет создавать новую специализированную отчетность, как ранее сообщали СМИ. Банк России не заинтересован в контролировании переводов между физическими лицами. Однако он намерен бороться с платежами в адрес нелегального бизнеса, онлайн-казино и финансовых пирамид.

Главные новости дня: 27 декабря
Невские Новости / Анастасия Барашкова

Гватемала получила миллион доз российской вакцины «Спутник V»

Правительство Гватемалы получило новую партию российской вакцины «Спутник V» из одного миллиона доз. Препараты от российской лаборатории были доставлены в ночь 26 декабря чартерным рейсом в международный аэропорт «Аврора», расположенный на юге столицы страны. Позже дозы были перевезены в Национальный центр биологов министерства здравоохранения для сохранения ампул в специальных температурных условиях ниже -18 градусов. В общей сложности Гватемала получила 1,06 млн доз.

Врач диагностировал у Димы Билана алкоголизм

Певец Дима Билан признался, что у него есть зависимость от спиртных напитков. Он даже обращался к врачу из-за пагубной привычки, у него диагностировали третью стадию алкоголизма. По признанию Билана, артист впервые осознал, что у него есть проблемы с алкоголем, около четырех лет назад. Певец признался, что обычно он начинает с шампанского или вина, а потом переходит на более крепкие напитки и превращается в «какого-то дядю Васю».

Главные новости дня: 27 декабря
Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

Российские хоккеисты проиграли Швеции в стартовом матче на МЧМ-2022

Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в стартовом матче на МЧМ-2022 года, который сейчас проходит в Канаде. Встреча завершилась со счетом 3:6. Следующий матч россияне проведут в ночь с 27 на 28 декабря в 00:30 (по Москве) против команды Швейцарии.

Владимир Путин решил квартирный вопрос 14-летнего Марка из Подмосковья

Президент России Владимир Путин решил квартирный вопрос 14-летнего Марка и его мамы, которые проживают в Подмосковье. Ранее школьник жил у знакомой многодетной семьи. Узнав об этом, глава государства пообещал решить эту проблему. Путин подарил мальчику и его маме квартиру. Теперь у них есть собственное жилье.

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