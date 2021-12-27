Меценат Сергей Цыбин рассказал об авторских 3D-конструкторах для детей любого возраста

Санкт-Петербург, 27 декабря. Важность подарков для тяжело больных детей обсудили в Медиагруппе «Патриот». Меценат Сергей Цыбин рассказал, что для него значит благотворительность и почему детям необходимо дарить подарки.

Началось все с создания 3D-конструкторов, признался Цыбин. Это авторская работа, игрушки подходят для детей любого возраста. По видеосвязи волонтер рассказал, что помимо коммерческого интереса, он всегда знал, что будет помогать детям, которые в этом нуждаются. Для благих дел не нужно становиться супер успешным, взрослым и мудрым, нужно просто делать, считает Цыбин.

Цыбин отметил, что детей с тяжелыми заболеваниями из малообеспеченных семей или детских домов невозможно избаловать подарками.

«Получать подарки для детей — это нормально. И если я могу поделиться с детьми — я ради этого все и делаю», — заявил волонтер.

Prt Scr vk.com / Медиагруппа «‎Патриот»

Он отметил, что коллеги и близкие его поддерживают во всех начинаниях. Благодаря основателю проекта #РегистрПротивРака Виктору Андронову волонтеры смогли напрямую передавать конструкторы и другие игрушки детям. Цыбин пояснил, что в эфир вышел, чтобы сказать: делать добро — это просто. Андронов выразил надежду, что благодаря такому примеру другие люди присоединятся и начнут творить благие дела.

В Медиагруппе «Патриот» обсудили, как сделать так, чтобы дети не обесценивали подарки. Порадовать детей в онкологических центрах в праздники может Новогодняя программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.