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Меценат Сергей Цыбин рассказал об авторских 3D-конструкторах для детей любого возраста

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:13
Общество
Меценат Сергей Цыбин рассказал об авторских 3D-конструкторах для детей любого возраста
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 27 декабря. Важность подарков для тяжело больных детей обсудили в Медиагруппе «Патриот». Меценат Сергей Цыбин рассказал, что для него значит благотворительность и почему детям необходимо дарить подарки.

Началось все с создания 3D-конструкторов, признался Цыбин. Это авторская работа, игрушки подходят для детей любого возраста. По видеосвязи волонтер рассказал, что помимо коммерческого интереса, он всегда знал, что будет помогать детям, которые в этом нуждаются. Для благих дел не нужно становиться супер успешным, взрослым и мудрым, нужно просто делать, считает Цыбин.

Цыбин отметил, что детей с тяжелыми заболеваниями из малообеспеченных семей или детских домов невозможно избаловать подарками.

«Получать подарки для детей — это нормально. И если я могу поделиться с детьми — я ради этого все и делаю», — заявил волонтер.

Меценат Сергей Цыбин рассказал об авторских 3D-конструкторах для детей любого возраста
Prt Scr vk.com / Медиагруппа «‎Патриот»

Он отметил, что коллеги и близкие его поддерживают во всех начинаниях. Благодаря основателю проекта #РегистрПротивРака Виктору Андронову волонтеры смогли напрямую передавать конструкторы и другие игрушки детям. Цыбин пояснил, что в эфир вышел, чтобы сказать: делать добро — это просто. Андронов выразил надежду, что благодаря такому примеру другие люди присоединятся и начнут творить благие дела.

В Медиагруппе «Патриот» обсудили, как сделать так, чтобы дети не обесценивали подарки. Порадовать детей в онкологических центрах в праздники может Новогодняя программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

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благотворительность меценат медиагруппа "Патриот" цыбин
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