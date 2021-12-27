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Продажа пакета акций «Магнита» принесла ВТБ прибыль в размере 26,8 млрд рублей

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:12
Экономика
Продажа пакета акций «Магнита» принесла ВТБ прибыль в размере 26,8 млрд рублей
ВТБ

Москва, 27 декабря. Группа ВТБ продала чуть более 17% акций «Магнита» и получила за это 26,8 млн рублей, сообщает ТАСС.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, значимая часть прибыли в ноябре стала результатом именно этой сделки. За 11 месяцев 2021 года чистая прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) достигла рекордных показателей.

«11 месяцев 2021 года мы закроем с чистой прибылью 308,8 млрд рублей. Это более чем в четыре раза больше, чем прибыль сравнимого одиннадцатимесячного периода прошлого года. Возврат на капитал, соответствующий этой прибыли, 17,2% Размер этой чистой прибыли и в абсолютном, и в относительном выражении — рекорд за всю публичную историю наблюдений группы ВТБ», — отметил Пьянов.

Активы группы ВТБ в ноябре выросли на 1,8% и достигли 20,75 трлн рублей. Юрлицам было выдано 10 трлн рублей кредитов (+1,8%), размер ссуд физлицам составил 4,7 трлн рублей (+2,6%).

Группа ВТБ купила 29,1% акций «Магнита» в 2018 году за 138 млрд рублей. В мае этого же года 11,82% акций были проданы компании Marathon Group. В минувшем ноябре ВТБ заявил о продаже 17,28% обыкновенных акций «Магнита». При этом 4,9% акций были выставлены на продажу в рамках процедуры ускоренного формирования заявок. Стоимость 1 акции составляла 5,7 тыс. рублей.

ВТБ ранее предложил создать на федеральном уровне единый суперсервис для решения вопросов с жильем в режиме онлайн.

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Все новости / Экономика / Продажа пакета акций «Магнита» принесла ВТБ прибыль в размере 26,8 млрд рублей
втб магнит финансовая отчетность
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