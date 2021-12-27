Деньги — хорошо, но кровь — лучше: волонтеры рассказали, в чем нуждаются больные

Руководитель и активисты общественного движения «Энергия жизни», проектов «Первая помощь» и #РегистрПротивРака объяснили в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот», почему волонтерские движения помощи больным и нуждающимся не берут на себя функции государства по социальной защите населения. Также участники эфира рассказали, как доноры помогают спасти жизни тысяч детей.

По словам мецената Сергея Цыбина, опасность, что возрастающая волонтерская помощь малообеспеченным гражданам или людям с неизлечимыми заболеваниями приведет к сворачиванию соответствующих госпрограмм, слишком преувеличена.

«То, что мы делаем, — это капля в море. Волонтерское движение никогда не сравнится с теми объемами социальной помощи, которые обеспечивает государство. Волонтеры, скорее, решают не проблему помощи, сколько вопрос равноправия, они просто стараются сделать быт нуждающегося человека таким, каким он должен быть у каждого», — заявил Сергей Цыбин.

По мнению волонтера Аллы Андреевой, волонтерское движение помогает государству, когда оказываемая им помощь недостаточна или ее можно существенно улучшить за счет средств частных фондов или отдельных меценатов. Участница эфира рассказала о людях, которые поставляют в больницы для онкобольных специальные пластыри (они не раздражают кожу в местах крепления катетеров) или покупают дополнительные одноразовые простыни (их в некоторых хосписах не хватает).

Основная часть оказываемой материальной помощи волонтерами — еда и одежда. Особенно в этом нуждаются, как рассказал руководитель общественного движения «Энергия жизни», проектов «Первая помощь» и #РегистрПротивРака Виктор Андронов, малоимущие и больные люди, которые живут далеко от крупных городов или районных центров.

Федеральное агентство новостей /

«Был случай, когда мы приехали в многодетную семью, а у них — пустой холодильник. Мама говорит: «Дети ходят в школу, в детский сад, но последнюю неделю у нас крупа и макароны, потому что с пятью детьми многие вещи — даже сходить в магазин — технически сделать очень сложно», — рассказал Андронов.

По словам Аллы Андреевой, волонтерская помощь ребятам, страдающим онкологическими заболеваниями, в Санкт-Петербурге организована хорошо, многие меценаты жертвуют часть своей прибыли на адресную помощь детям или больницам. При этом кто-то из них направляет деньги в соответствующие фонды, кто-то — приобретает необходимое для них оборудование, например столы и стулья. Но самой ценной помощью для больных детей волонтер считает донорскую. Например, донорство костного мозга.

«Только лейкоз ежегодно обнаруживается больше чем у 10 тысяч детей в России, и цифра эта ежегодно растет. И если обнаружить болезнь на ранних стадиях, то положительный эффект лечения при трансплантации костного мозга может произойти в 90% случаев», — рассказал Виктор Андронов.

По словам Аллы Андреевой, в лечении детского лейкоза большое значение имеет наличие донорского костного мозга, генетически подходящего больному. В связи с этим волонтер видит важной задачу составления российского регистра костного мозга, чтобы в случае срочной трансплантации можно было бы найти генетического близнеца.

Федеральное агентство новостей /

«Для родителей, которые узнали о болезни у ребенка, самая большая помощь — это наличие генетического близнеца в регистре костного мозга. Составление такого регистра для нас сейчас — самая главная проблема. Виктор Андронов много лет ею занимается, но пока мало что сделано», — сожалеет Алла Андреева.

По ее словам, в регистре костного мозга сейчас находится 160 тысяч доноров, но для своевременной помощи больным их должно быть значительно больше.

«Моей подруге два года назад пересадили костный мозг и, слава богу, она жива, благодаря тому что нашелся ее генетический близнец. А несколько дней назад мы познакомились с мамой, которая стала донором для своего ребенка. Совпадение ее материала с костным мозгом ребенка — 50% на 50%. Это создает большие проблемы при приживаемости. У донора должно быть хотя бы 80% совпадения. Как правило, они имеются у братьев и сестер. Если их нет, тогда нужен сторонний генетический близнец», — пояснила Алла Андреева.

Проблему вовлечения в донорство россиян, по мнению волонтера, могла бы решить широкая информационная кампания. Необходимо объяснить людям, что донорство костного мозга не наносит никакого вреда здоровью человека.