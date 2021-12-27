Билан рассказал, как попал к Рудковской после смерти Айзеншписа

Москва, 27 декабря. Певец Дима Билан в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» рассказал о своем знакомстве с Яной Рудковской, которая впоследствии стала его продюсером.

Продюсер Билана Юрий Айзеншпис был в хороших отношениях с супругом Рудковской Виктором Батуриным. Тогда они все вместе регулярно летали на частном самолете.

«Как-то летели в Москву, а Айзеншпис спрашивает у Яны: "Если меня не будет, ты поможешь Диме?". А я такой: "Да перестаньте, что вы такое говорите!". Она ему отвечает: "Конечно!". Был такой момент. Не надо искать темного кота в темной комнате», — поделился артист.

По словам Билана, его неоднократно пытались перекупить. Айзеншпису предлагали миллион долларов за отказ от сотрудничества с перспективным исполнителем. Но продюсер отказался от этого предложения, пишут «Дни.ру».

В сентябре 2005 года Айзеншписа не стало, он умер от инфаркта миокарда в возрасте 60 лет. Рудковская сдержала свое обещание и стала заниматься раскруткой Билана. В 2008 году она оформила развод с Батуриным, а позднее вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее Билан прокомментировал быстрый карьерный взлет Моргенштерна. По его словам, тут не обошлось без сделки с нечистой силой.