Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 18:34
18:30
Весь мир
МВД Турции проверит сотрудников муниципалитета Стамбула на предмет связей с террористами
18:30
Общество
Бизнесмен Пригожин предложил клубу моряков-подводников переехать в его офис
18:26
Весь мир
Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене
18:23
Происшествия
Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде
18:23
Происшествия
Украинские депутаты устроили потасовку из-за конфликта на дороге в Бердянске
18:22
Происшествия
Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца
18:22
Общество
Движение транспорта по набережной реки Карповки в Петербурге ограничат на полгода
18:20
Общество
Увлеченность работой, злые языки и «добрые советы»: в чем плюсы и минусы служебных романов
18:19
Армия
Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
18:18
Спорт
Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Билан рассказал, как попал к Рудковской после смерти Айзеншписа

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 18:08
Шоу-бизнес
Билан рассказал, как попал к Рудковской после смерти Айзеншписа
vk.com  /  Дима Билан

Москва, 27 декабря. Певец Дима Билан в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» рассказал о своем знакомстве с Яной Рудковской, которая впоследствии стала его продюсером.

Продюсер Билана Юрий Айзеншпис был в хороших отношениях с супругом Рудковской Виктором Батуриным. Тогда они все вместе регулярно летали на частном самолете.

«Как-то летели в Москву, а Айзеншпис спрашивает у Яны: "Если меня не будет, ты поможешь Диме?". А я такой: "Да перестаньте, что вы такое говорите!". Она ему отвечает: "Конечно!". Был такой момент. Не надо искать темного кота в темной комнате», — поделился артист.

По словам Билана, его неоднократно пытались перекупить. Айзеншпису предлагали миллион долларов за отказ от сотрудничества с перспективным исполнителем. Но продюсер отказался от этого предложения, пишут «Дни.ру».

В сентябре 2005 года Айзеншписа не стало, он умер от инфаркта миокарда в возрасте 60 лет. Рудковская сдержала свое обещание и стала заниматься раскруткой Билана. В 2008 году она оформила развод с Батуриным, а позднее вышла замуж за фигуриста Евгения Плющенко.

Ранее Билан прокомментировал быстрый карьерный взлет Моргенштерна. По его словам, тут не обошлось без сделки с нечистой силой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Билан рассказал, как попал к Рудковской после смерти Айзеншписа
билан рудковская айзеншпис
Комментировать