Корги-спасатели стали главными участниками новогоднего мероприятия МЧС

Спасатели щелковского отряда со своими питомцами собрались вместе по чрезвычайно важному, но не чрезвычайному поводу. Для щенков-спасателей была организована целая конкурсная программа. Они участвовали в конкурсе новогодних костюмов, бегали по полосе препятствий и даже спасали Деда Мороза и Снегурочку.

По сценарию, сказочные персонажи оказались в заблокированном и задымленном автомобиле и не могли оттуда выбраться. Но, как известно, «отважным щенкам все-все по зубам».

«У нас необычный отряд, необычный центр гражданской защиты. Мы лучшие спасатели Подмосковья, лучший центр в плане единой дежурной службы. В этом году еще стали лучшим оператором безопасного региона Подмосковья. И у нас еще самый необыкновенный отряд поддержки — корги-отряд», — рассказал директор Центра гражданской защиты городского округа Щелково Леонид Киселев.

Отряд хвостатых спасателей насчитывает 130 питомцев. Они несут службу наравне с людьми, подвергая себя опасности. Собачки ищут наркотики, взрывчатку и пострадавших в результате ЧС. А еще на их пушистых плечах лежит ответственность за эмоциональную разгрузку двуногих членов их отряда.