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Защитить россиян и вернуть стране статус: ЦБ объявил войну нелегальным онлайн-казино и букмекерам

Экономика
Защитить россиян и вернуть стране статус: ЦБ объявил войну нелегальным онлайн-казино и букмекерам
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Контроль за финансовыми операциями онлайн-казино и букмекеров в 2022 году будет усилен. Об этом сообщил Центральный банк России, при этом регулятор отметил, что мера не коснется операций обычных граждан. Получится ли у Центробанка зачистить сферу расчетов от «нелегалов» и почему регулятор взялся за них столь активно, в беседе с ФАН рассказала доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Мария Конягина.

Как объяснила экономист, в наше время с введением систем искусственного интеллекта контролировать можно вообще все операции, попытки установить такой контроль уже были пару лет назад. Тогда многие граждане жаловались на блокировку счетов из-за небольших, но частых переводов.

«Особенно много жалоб тогда поступало от мелких предпринимателей. Это было связано с тем, что была попытка ввести тотальный контроль в соответствии с «антиотмывочным» законом — ст.115 ФЗ. На самом деле точно так же можно контролировать любое качество переводов населения: и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Тем более сегодня алгоритмы систем искусственного интеллекта стали существенно совершенней», — сказала Конягина.

Защитить россиян и вернуть стране статус: ЦБ объявил войну нелегальным онлайн-казино и букмекерам
flickr.com / Marco Verch

Экономист уверена, что на пути к легализации платежной системы осуществление контроля — это обязательный шаг, поэтому ЦБ поступает правильно. Во-первых, само население заинтересовано в том, чтобы платежная система проводила только легальные операции. В ином случае нелегальные операции могут обернуться против самих людей, ими обязательно воспользуются мошенники.

«Мы должны поддержать Центробанк в этом. Ведь он встал на защиту прав граждан от нелегальных казино. Дело в том, что сначала у нас люди играют, не разобравшись, что законно, а что — нет. А потом обвиняют государство в том, что оно их не защитило», — пояснила собеседница ФАН.

Во-вторых, основная задача ЦБ РФ — подготовиться к возвращению в полноправные члены экономического сообщества. Санкции, которые введены против России, рано или поздно снимут, к этому времени платежная система нашей страны должна быть готова полностью.

«Это геополитическое безумие рано или поздно должно закончиться, мы должны вернуться в строй как равные участники экономических расчетов. Здесь встанет вопрос: насколько мы транспарентны и легальны, особенно в плане платежей. Здесь Центробанк действует не только в защиту интересов граждан, но для того, чтобы вернуть потом нашей стране статус на более высокий и легальный уровень», — рассказала Конягина.

Даже этих двух аспектов, по ее мнению, достаточно, чтобы оценить действия главного финансового регулятора страны. При этом экономист подчеркнула, что мелких платежей, которые ежедневно в большом количестве совершают россияне, этот контроль не коснется.

Ранее Мария Конягина перечислила признаки финансовых пирамид нового образца. Почему тезис «приведи друга» не всегда является признаком мошеннической схемы и как застраховаться от случая быть обманутым, читайте в материале ФАН.

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