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Последняя жена Владислава Галкина живет затворницей после смерти мужа

Общество
Последняя жена Владислава Галкина живет затворницей после смерти мужа
Global Look Press  /  Natalya Loginova/Russian Look

Москва, 27 декабря. Вдова звезды сериала «Дальнобойщики» Владислава Галкина, актриса Дарья Михайлова, ведет затворнический образ жизни после смерти супруга. Последняя жена артиста не дает интервью о покойном муже и почти не появляется на публике.

Галкин ушел из жизни в феврале 2010 года, причем его смерть по-прежнему окутана рядом загадок. Тело звезды «Дальнобойщиков» обнаружили в его московской квартире после того, как он перестал выходить на связь с близкими. Отец актера подозревал, что его знаменитого сына могли убить.

После смерти мужа Михайлова уволилась с работы в Щукинском училище и ушла из «Школы современной пьесы». Ходили слухи, что актриса даже переехала за границу после трагедии.

Лишь в прошлом году артистка стала вести собственный курс в Институте современного искусства. Кроме того, впоследствии она сняла короткометражный фильм «Полина» с дочерью в главной роли, пишут «Дни.ру».

Последняя жена Владислава Галкина живет затворницей после смерти мужа
Global Look Press / Natalya Loginova

Примечательно, что незадолго до смерти Галкина его семейная жизнь с Михайловой дала трещину. Актриса даже собиралась подавать на развод, но расторгнуть брак так и не успела. В итоге все имущество актера досталось ей, так как она оставалась законной женой. Отец артиста утверждал, что остальные члены семьи так и не увидели ничего из наследства.

Владиславу Галкину могло бы исполниться 50 лет 25 декабря. В честь этой даты ФАН вспомнил пять главных ролей актера в кино.

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актер галкин вдова
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