Последняя жена Владислава Галкина живет затворницей после смерти мужа

Москва, 27 декабря. Вдова звезды сериала «Дальнобойщики» Владислава Галкина, актриса Дарья Михайлова, ведет затворнический образ жизни после смерти супруга. Последняя жена артиста не дает интервью о покойном муже и почти не появляется на публике.

Галкин ушел из жизни в феврале 2010 года, причем его смерть по-прежнему окутана рядом загадок. Тело звезды «Дальнобойщиков» обнаружили в его московской квартире после того, как он перестал выходить на связь с близкими. Отец актера подозревал, что его знаменитого сына могли убить.

После смерти мужа Михайлова уволилась с работы в Щукинском училище и ушла из «Школы современной пьесы». Ходили слухи, что актриса даже переехала за границу после трагедии.

Лишь в прошлом году артистка стала вести собственный курс в Институте современного искусства. Кроме того, впоследствии она сняла короткометражный фильм «Полина» с дочерью в главной роли, пишут «Дни.ру».

Global Look Press / Natalya Loginova

Примечательно, что незадолго до смерти Галкина его семейная жизнь с Михайловой дала трещину. Актриса даже собиралась подавать на развод, но расторгнуть брак так и не успела. В итоге все имущество актера досталось ей, так как она оставалась законной женой. Отец артиста утверждал, что остальные члены семьи так и не увидели ничего из наследства.

Владиславу Галкину могло бы исполниться 50 лет 25 декабря. В честь этой даты ФАН вспомнил пять главных ролей актера в кино.