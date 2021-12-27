Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене

Тегеран, 27 декабря. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская Республика отказывается от рассмотрения предыдущих предварительных соглашений по «ядерной сделке», достигнутых к шестому раунду переговоров в середине года.

Дипломат сообщил, что теперь работа будет сосредоточена вокруг новых документов, предложенных в декабре и первоначально вызвавших неодобрение у западных делегатов. Как заявляют участники диалога, выдвинутые Ираном требования значительно отличались от таковых в ходе прошлых раундов, Тегеран же настаивал на том, что его новые инициативы не противоречат условиям Совместного всеобъемлющего плана действий.

#Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian said that the eighth round of Vienna nuclear talks between Iran and the remaining parties to the 2015 nuclear deal will begin on Monday and focus on a "new and joint document." pic.twitter.com/3WlHe38IPn — IANS Tweets (@ians_india) December 27, 2021

Основной темой, которую теперь намерены обсуждать делегаты республики, является снятие санкций с иранского нефтяного сектора, а также гарантии США касательно постоянного соблюдения ими условий договора. Этот вопрос был поднят еще предыдущим составом переговорной группы при уходящем президенте Хасане Роухани и также вызвал неоднозначную реакцию у Соединенных Штатов. Ныне действующие там принципы управления государством не позволяют какому-либо лицу дать подобное обещание, поскольку решение может быть отменено или оспорено другими инстанциями.

«Самым важным вопросом для нас является достижение точки... Где иранская нефть, прежде всего, продается без каких-либо ограничений, а деньги от ее экспорта депонируются в иностранной валюте на банковских счетах Ирана, что позволяет нам использовать все экономические выгоды в разных секторах», — заявил Абдоллахиян.

#Iran insisted on Monday that the US and its allies promise to allow Tehran to export its crude as negotiations on restoring the tattered nuclear deal were to resume in Vienna.https://t.co/RHmVHUMkt2 — Khaleej Times (@khaleejtimes) December 27, 2021

Делегации стран — участников переговоров прибыли накануне в Вену, начало восьмого раунда запланировано на 21:00 по московскому времени. Как и прежде, за столом встретятся представители Исламской Республики, Великобритании, Китая, Франции, России, Германии. Председательствует на мероприятии заместитель генсекретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. Он же выступает в качестве посредника между Ираном и США, которые вновь не будут участвовать в диалоге напрямую, так как Вашингтон официально вышел из сделки в 2018 году.

Запад активно пытается надавить на Тегеран для ускорения переговорного процесса, поскольку республика в настоящее время продолжает обогащать уран до уровня в 60%. Больше всего перехода иранской ядерной программы из мирного в военное русло опасается Израиль. По мнению Тель-Авива, Исламская Республика намеренно тянет время, чтобы до окончания переговоров, независимо от итогового результата, запасти больше высокообогащенного горючего, пригодного для создания бомбы. В связи с этим руководство еврейского государства все чаще заявляет, что готово к прямому военному конфликту и нанесению превентивного удара по объектам иранской атомной промышленности.

Iran insists that its nuclear program is peaceful. But the country’s significant nuclear steps have alarmed regional rivals and world powers. https://t.co/aDtr3Yyihd — KAMC News (@KAMCNews) December 27, 2021

Тем не менее в недавнем интервью глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что даже при неудачном исходе на переговорах его страна не станет повышать уровень обогащения свыше 60%. По словам чиновника, программа имеет исключительно мирную направленность, и топлива указанной чистоты достаточно для удовлетворения всех потребностей государства.