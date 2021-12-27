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Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене

Весь мир
Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене
Global Look Press  /  Aeoi / Keystone Press Agency

Тегеран, 27 декабря. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Исламская Республика отказывается от рассмотрения предыдущих предварительных соглашений по «ядерной сделке», достигнутых к шестому раунду переговоров в середине года.

Дипломат сообщил, что теперь работа будет сосредоточена вокруг новых документов, предложенных в декабре и первоначально вызвавших неодобрение у западных делегатов. Как заявляют участники диалога, выдвинутые Ираном требования значительно отличались от таковых в ходе прошлых раундов, Тегеран же настаивал на том, что его новые инициативы не противоречат условиям Совместного всеобъемлющего плана действий.

Основной темой, которую теперь намерены обсуждать делегаты республики, является снятие санкций с иранского нефтяного сектора, а также гарантии США касательно постоянного соблюдения ими условий договора. Этот вопрос был поднят еще предыдущим составом переговорной группы при уходящем президенте Хасане Роухани и также вызвал неоднозначную реакцию у Соединенных Штатов. Ныне действующие там принципы управления государством не позволяют какому-либо лицу дать подобное обещание, поскольку решение может быть отменено или оспорено другими инстанциями.

«Самым важным вопросом для нас является достижение точки... Где иранская нефть, прежде всего, продается без каких-либо ограничений, а деньги от ее экспорта депонируются в иностранной валюте на банковских счетах Ирана, что позволяет нам использовать все экономические выгоды в разных секторах», — заявил Абдоллахиян.

Делегации стран — участников переговоров прибыли накануне в Вену, начало восьмого раунда запланировано на 21:00 по московскому времени. Как и прежде, за столом встретятся представители Исламской Республики, Великобритании, Китая, Франции, России, Германии. Председательствует на мероприятии заместитель генсекретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора. Он же выступает в качестве посредника между Ираном и США, которые вновь не будут участвовать в диалоге напрямую, так как Вашингтон официально вышел из сделки в 2018 году.

Запад активно пытается надавить на Тегеран для ускорения переговорного процесса, поскольку республика в настоящее время продолжает обогащать уран до уровня в 60%. Больше всего перехода иранской ядерной программы из мирного в военное русло опасается Израиль. По мнению Тель-Авива, Исламская Республика намеренно тянет время, чтобы до окончания переговоров, независимо от итогового результата, запасти больше высокообогащенного горючего, пригодного для создания бомбы. В связи с этим руководство еврейского государства все чаще заявляет, что готово к прямому военному конфликту и нанесению превентивного удара по объектам иранской атомной промышленности.

Тем не менее в недавнем интервью глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами подчеркнул, что даже при неудачном исходе на переговорах его страна не станет повышать уровень обогащения свыше 60%. По словам чиновника, программа имеет исключительно мирную направленность, и топлива указанной чистоты достаточно для удовлетворения всех потребностей государства.

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