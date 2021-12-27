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Эксперт Хатылев: российские силы ПРО положили конец эпохе доминирования США в космосе

Армия
Эксперт Хатылев: российские силы ПРО положили конец эпохе доминирования США в космосе
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 27 декабря. Силы ПВО и ПРО российской армии в 2021 году значительно усилили свои боевые возможности и показали высокую эффективность в ходе целого ряда успешных испытаний. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Хатылев.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев дал интервью изданию «Народные Новости», в котором рассказал о скором заступлении на боевое дежурство новейших ЗРК С-500. Он также отметил успех запуска ракеты российским комплексом ПРО А-235 «Нудоль» по орбитальной цели.

«А-235 "Нудоль" — модернизированная система комплекса дальнего перехвата. Она способна поражать цели на высоте 500 км. Теперь американцы поняли, что их орбитальный самолет Х-37 находится в зоне поражения нашей ПРО, а, значит, эпоха преимущества США в космосе закончилась», — подчеркнул специалист.

По словам Хатылева, США на протяжении нескольких лет упивались своим доминированием в космическом пространстве, но ВС РФ положили этому конец. Теперь Вашингтон вынужден смириться с лидерством России в области систем ПРО, резюмировал собеседник «Народных Новостей».

Ранее сообщалось о ратификации Государственной думой соглашения о создании объединенной системы ПВО России и Таджикистана. О комплексных учениях войск ПВО в Западном военном округе информировал RT.

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космос про пво а-235
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