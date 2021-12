Премьер-министр Сомали обвинил президента в попытке госпереворота

Могадишо, 27 декабря. Премьер-министр Сомали Мохамед Хусейн Робле объявил о попытке государственного переворота, за которым стоит президент Мохамед Абдуллахи Мохамед.

По словам Робле, глава республики, известный по прозвищу Фармаджо, намеревался с помощью военных захватить власть в нарушение конституции страны. Заговорщики планировали сорвать выборы, чтобы оставить Мохамеда Абдуллахи Мохамеда на посту после истечения срока его полномочий.

Премьер потребовал от командиров служб безопасности подчиняться приказам из его канцелярии, а не администрации президента. Силовики, которые проигнорируют постановления кабмина, предстанут перед судом.

BREAKING: Somali PM says @M_Farmaajo has staged an attempted coup with intensions to disrupt elections. He also orders security commanders to take orders from his office, and not from @M_Farmaajo. pic.twitter.com/zwe5bmFLGu