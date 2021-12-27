Дима Билан объяснил славу Моргенштерна сделкой с дьяволом

Москва, 27 декабря. Судья вокального шоу «Гoлос», певец Дима Билан в шоу «Осторожно: Собчак!» прокомментировал карьеру рэпера Алишера Моргенштерна. По его мнению, во всем виноваты темные силы.

Ксения Собчак побывала в гостях у исполнителя хита «На берегу неба». Билан перед ее приходом начертил у порога красную линию, чтобы «зло не зашло» в дом. Журналистка с удивлением отметила, что артист заинтересовался оккультизмом. Она попросила Билана высказать свою точку зрения о Моргенштерне, которого подозревают в сделке с дьяволом.

«У меня абсолютное ощущение, что он работает с темной стороной жизни. Я это вижу, чувствую, потрогать даже могу. Он достаточно быстрый путь проделал к такой колоссальной славе — пообщаться с «рогатым» и сделать себе карьеру. Я много на эту тему смотрю, читаю», — поделился певец, его цитирует Teleprogramma.pro.

Первую популярность уфимский рэпер получил в 2018 году, когда начал публиковать на своем YouTube-канале пародии на разных музыкальных исполнителей. Затем Моргенштерн стал записывать собственный материал. Сейчас гонорар певца достиг 5-7 млн рублей за выступление, не считая райдера.

Ранее Маша Распутина назвала Моргенштерна «человеком из ада». По ее мнению, рэпер разрушает «мозг молодых девочек», среди которых и ее дочь.