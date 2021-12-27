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Неудачная шутка генерала Бужинского заставила США задуматься об эвакуации своих граждан из Киева

Армия
Неудачная шутка генерала Бужинского заставила США задуматься об эвакуации своих граждан из Киева
ПолитРоссия

Вашингтон, 27 декабря. Шутка российского генерала о военной тактике РФ, прозвучавшая в беседе с американскими журналистами, вызвала немалый переполох в Вашингтоне.

США всерьез рассчитывают втянуть Россию в локальный конфликт на Украине. При этом сами американцы вмешиваться не намерены, потому что прекрасно понимают, чем грозит большая война с РФ. Эти планы на скорую войну и объясняют недавние предупреждения Вашингтона в адрес своих граждан об опасности нахождения на Украине. С подготовкой к большой провокации может быть связано и недавнее заявление о готовности оперативно эвакуировать американский персонал из Киева в случае реальной угрозы начала боевых действий. Хотя всерьез задуматься об эвакуации высокопоставленных чиновников Госдепа могло заставить и кое-что другое.

Неудачная шутка генерала Бужинского заставила США задуматься об эвакуации своих граждан из Киева
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Таким мнением с гостями студии Владимира Соловьева поделился генерал-лейтенант Евгений Бужинский, иронично отметив, что к бегству из Киева американцев могла подтолкнуть его невинная, но, наверное, неудачная шутка о российских методах ведения войны.

«Я не так давно давал интервью одному уважаемому американскому изданию и неудачно пошутил, когда они меня совсем достали своими вопросами о нападении на Украину. Я им говорю: «У нас у русских есть такая черта, что уж если мы начнем, то не остановимся, пока столицу не возьмем». После этого поднялся такой гвалт в американской прессе, что, мол, российский генерал грозится взять Киев. А на следующий день они там на высшем уровне заявили, что готовы эвакуировать свой персонал из Киева. Моя неудачная шутка их, получается, испугала или как? Хотя они там сами уже так перемудрили с угрозами наступления, что испугаются любого движения. Моя невинная фраза, наверное, стала неким катализатором», — не скрывая сарказма отметил Бужинский.

Генерал также назвал полным абсурдом информационную кампанию США о российском наступлении. Любой более или менее понимающий военное дело эксперт поймет, что для захвата Украины даже в теории не хватит той группировки войск, которая находится почти в полутысяче километров от украинской границы. Тем более в соответствии с выдуманным в Пентагоне планом о вторжении с трех направлений, которые не так давно активно распространяли американские СМИ.

Ранее политолог Корнилов высмеял планы Киева на 10 шагов навстречу Кубани.

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украина россия сша эвакуация конфликт
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