Неудачная шутка генерала Бужинского заставила США задуматься об эвакуации своих граждан из Киева

Вашингтон, 27 декабря. Шутка российского генерала о военной тактике РФ, прозвучавшая в беседе с американскими журналистами, вызвала немалый переполох в Вашингтоне.

США всерьез рассчитывают втянуть Россию в локальный конфликт на Украине. При этом сами американцы вмешиваться не намерены, потому что прекрасно понимают, чем грозит большая война с РФ. Эти планы на скорую войну и объясняют недавние предупреждения Вашингтона в адрес своих граждан об опасности нахождения на Украине. С подготовкой к большой провокации может быть связано и недавнее заявление о готовности оперативно эвакуировать американский персонал из Киева в случае реальной угрозы начала боевых действий. Хотя всерьез задуматься об эвакуации высокопоставленных чиновников Госдепа могло заставить и кое-что другое.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Таким мнением с гостями студии Владимира Соловьева поделился генерал-лейтенант Евгений Бужинский, иронично отметив, что к бегству из Киева американцев могла подтолкнуть его невинная, но, наверное, неудачная шутка о российских методах ведения войны.

«Я не так давно давал интервью одному уважаемому американскому изданию и неудачно пошутил, когда они меня совсем достали своими вопросами о нападении на Украину. Я им говорю: «У нас у русских есть такая черта, что уж если мы начнем, то не остановимся, пока столицу не возьмем». После этого поднялся такой гвалт в американской прессе, что, мол, российский генерал грозится взять Киев. А на следующий день они там на высшем уровне заявили, что готовы эвакуировать свой персонал из Киева. Моя неудачная шутка их, получается, испугала или как? Хотя они там сами уже так перемудрили с угрозами наступления, что испугаются любого движения. Моя невинная фраза, наверное, стала неким катализатором», — не скрывая сарказма отметил Бужинский.

Генерал также назвал полным абсурдом информационную кампанию США о российском наступлении. Любой более или менее понимающий военное дело эксперт поймет, что для захвата Украины даже в теории не хватит той группировки войск, которая находится почти в полутысяче километров от украинской границы. Тем более в соответствии с выдуманным в Пентагоне планом о вторжении с трех направлений, которые не так давно активно распространяли американские СМИ.

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