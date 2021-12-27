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Срыв выборов и переговоры в Бенгази — что произошло в Ливии с 20 по 26 декабря

Весь мир
Срыв выборов и переговоры в Бенгази — что произошло в Ливии с 20 по 26 декабря
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 20 по 26 декабря 2021.

Срыв выборов

Общенациональные президентские и парламентские выборы в Ливии, назначенные в соответствии с «дорожной картой» на 24 декабря, так и не состоялись без какого-либо официального объявления со стороны властей. Глава Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имад ас-Саих распорядился распустить участки на местах, подтвердив тем самым перенос голосования на более поздний срок.

Председатель парламентского комитета по наблюдению за выборами Хади аль-Сагир объявил о своей отставке на фоне неспособности ВИК организовать в срок электоральный процесс. Он также обратился к временно отстраненному Агиле Салеху с призывом вернуться на пост спикера Палаты представителей, чтобы справиться с затруднениями, возникшими на пути реализации избирательного законодательства.

В свою очередь, избирком Ливии предложил перенести первый тур президентских выборов на 24 января 2022 года, о чем заявил на своей официальной странице в Сети.

Несколько кандидатов в президенты поддержали данное предложение ВИК, отметив, что эту дату необходимо сделать крайним сроком, не подлежащим дальнейшему переносу.

Со своей стороны специальный советник генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс заявила о необходимости одновременного проведения президентских и парламентских выборов.

Перекрытие нефтепровода на западе

Связанные со службами охраны нефтяных объектов, вооруженные группы перекрыли трубопровод, соединяющий месторождение Аш-Шарара A9 и порт Аз-Завия на западе Ливии, что привело к приостановке добычи в нескольких районах и потери 280 баррелей в сутки.

Атаки боевиков привели также к прекращению подачи газа на расположенные в данном регионе электростанции и выключению света, сообщила General Electricity Company of Libya (GECOL).

Кроме того в результате действий Службы охраны нефтяных объектов Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила ситуацию форс-мажора, что сказалось на экспортных операциях в терминалах Аз-Завия и Меллита.

Происшествия

Университет Триполи эвакуировал студентов и преподавателей на фоне мобилизации вооруженных людей и развертывания бронетехники в районах Айн Зара, Салах ад-Дин. В некоторых частях столицы боевики возвели земляные и бетонные укрепления, что привело также к закрытию некоторых госучреждений и школ.

Пограничные службы Туниса задержали на КПП Рас-аль-Джадид контрабандиста, который пытался провести в Ливию большое количество запрещенных препаратов, спрятанных в бензобаке грузового автомобиля.

Около 60 мигрантов, включая женщин и детей, погибли в Средиземном море в результате крушения пассажирской лодки у берегов Ливии. Все они планировали добраться до Италии.

Политика

Кандидаты в президенты Ливии Фатхи Башага, Ареф ан-Найед, Осман Абдулджалиль и некоторые другие прибыли в Бенгази для встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В ходе переговоров стороны обсудили отсрочку проведения выборов и формирование нового кабинета министров, который должен прийти после 24 декабря на смену Правительства национального единства (ПНЕ).

По итогам заседания политики провели пресс-конференцию, на которой подтвердили приверженность национальным интересам страны и примирению. Фатхи Башага сообщил, что целью переговоров в Бенгази стало объединение усилий и противостояние угрозам, которые стоят перед Ливией.

Председатель Президентского совета (ПС) Мухаммад аль-Манфи встретился в Каире с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и пути поддержки стабильности в североафриканском государстве.

ПС объявил о перемирии с группировками на фоне присутствия боевиков и техники на улицах столицы. Во избежание эскалации вооруженного конфликта Президентский совет заключил соглашение, главным из условий которого стало возвращение Абдель Кадера Мансура на пост командующего военным округом Триполи.

Президиум Палаты представителей Ливии объявил о формировании комитета для выработки предложений по дорожной карте после 24 декабря. Орган состоит из десяти депутатов во главе с Наср ад-Дином Мифтахом.

Делегация МВД совершила рабочий визит в Бразилию, где обсудила с властями латиноамериканской страны вопросы сохранения незаконно вывезенных национальных древностей Ливии и их возвращения на родину.

Заявление посольства Великобритании о необходимости продления работы ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, срок полномочий которого истек 24 декабря, вызвали резкую критику со стороны ливийской общественности. Представители различных организаций и политические деятели назвали подобные утверждения вопиющим вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Общество

Сотрудники служб безопасности освободили 1300 египтян, которых контрабандисты держали в заключении. Операция проведена на востоке страны под руководством замминистра внутренних дел ПНЕ Фараджа аль-Абдали и при поддержке ЛНА.

Ливия отметила 24 декабря 70-ю годовщину независимости, омраченную отсрочкой первых в истории государства президентских выборов, которые могли пройти именно в этот день.

Массовые демонстрации в знак протеста против переноса электорального процесса прошли в Триполи, Тобруке, Бенгази, Мисурате и других городах во всех частях Ливии. Люди собрались в полдень 24 декабря на главных площадях, скандируя лозунг «Пятница спасения!».

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