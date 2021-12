Срыв выборов и переговоры в Бенгази — что произошло в Ливии с 20 по 26 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 20 по 26 декабря 2021.

Общенациональные президентские и парламентские выборы в Ливии, назначенные в соответствии с «дорожной картой» на 24 декабря, так и не состоялись без какого-либо официального объявления со стороны властей. Глава Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имад ас-Саих распорядился распустить участки на местах, подтвердив тем самым перенос голосования на более поздний срок.

Председатель парламентского комитета по наблюдению за выборами Хади аль-Сагир объявил о своей отставке на фоне неспособности ВИК организовать в срок электоральный процесс. Он также обратился к временно отстраненному Агиле Салеху с призывом вернуться на пост спикера Палаты представителей, чтобы справиться с затруднениями, возникшими на пути реализации избирательного законодательства.

В свою очередь, избирком Ливии предложил перенести первый тур президентских выборов на 24 января 2022 года, о чем заявил на своей официальной странице в Сети.

Несколько кандидатов в президенты поддержали данное предложение ВИК, отметив, что эту дату необходимо сделать крайним сроком, не подлежащим дальнейшему переносу.

Will Libya’s Elections Take Place in January 2022?#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/ov8shoKb6F