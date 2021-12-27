Срыв выборов и переговоры в Бенгази — что произошло в Ливии с 20 по 26 декабря

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 20 по 26 декабря 2021.

Срыв выборов

Общенациональные президентские и парламентские выборы в Ливии, назначенные в соответствии с «дорожной картой» на 24 декабря, так и не состоялись без какого-либо официального объявления со стороны властей. Глава Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имад ас-Саих распорядился распустить участки на местах, подтвердив тем самым перенос голосования на более поздний срок.

Председатель парламентского комитета по наблюдению за выборами Хади аль-Сагир объявил о своей отставке на фоне неспособности ВИК организовать в срок электоральный процесс. Он также обратился к временно отстраненному Агиле Салеху с призывом вернуться на пост спикера Палаты представителей, чтобы справиться с затруднениями, возникшими на пути реализации избирательного законодательства.

В свою очередь, избирком Ливии предложил перенести первый тур президентских выборов на 24 января 2022 года, о чем заявил на своей официальной странице в Сети.

Несколько кандидатов в президенты поддержали данное предложение ВИК, отметив, что эту дату необходимо сделать крайним сроком, не подлежащим дальнейшему переносу.

Со своей стороны специальный советник генсека ООН в Ливии Стефани Уильямс заявила о необходимости одновременного проведения президентских и парламентских выборов.

Перекрытие нефтепровода на западе

Связанные со службами охраны нефтяных объектов, вооруженные группы перекрыли трубопровод, соединяющий месторождение Аш-Шарара A9 и порт Аз-Завия на западе Ливии, что привело к приостановке добычи в нескольких районах и потери 280 баррелей в сутки.

Атаки боевиков привели также к прекращению подачи газа на расположенные в данном регионе электростанции и выключению света, сообщила General Electricity Company of Libya (GECOL).

Кроме того в результате действий Службы охраны нефтяных объектов Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила ситуацию форс-мажора, что сказалось на экспортных операциях в терминалах Аз-Завия и Меллита.

Происшествия

Университет Триполи эвакуировал студентов и преподавателей на фоне мобилизации вооруженных людей и развертывания бронетехники в районах Айн Зара, Салах ад-Дин. В некоторых частях столицы боевики возвели земляные и бетонные укрепления, что привело также к закрытию некоторых госучреждений и школ.

Пограничные службы Туниса задержали на КПП Рас-аль-Джадид контрабандиста, который пытался провести в Ливию большое количество запрещенных препаратов, спрятанных в бензобаке грузового автомобиля.

معبر رأس اجدير: إحباط تهريب كمية من الأدوية إلى ليبيا https://t.co/WshKm6tlSq — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 21, 2021

Около 60 мигрантов, включая женщин и детей, погибли в Средиземном море в результате крушения пассажирской лодки у берегов Ливии. Все они планировали добраться до Италии.

غرق قارب يضم 60 مهاجرا غير شرعي والعثور على 15 جثة قبالة سواحل الخمس. #الساعة24https://t.co/g4r7IvsdPj — الساعة 24 (@alsaaa24) December 26, 2021

Политика

Кандидаты в президенты Ливии Фатхи Башага, Ареф ан-Найед, Осман Абдулджалиль и некоторые другие прибыли в Бенгази для встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. В ходе переговоров стороны обсудили отсрочку проведения выборов и формирование нового кабинета министров, который должен прийти после 24 декабря на смену Правительства национального единства (ПНЕ).

صور |جانب من استقبال نائب ثان رئيس مجلس النواب حميد حومة للمرشحين الرئاسيين في مطار #بنينا لعقد اجتماع بينهم في #بنغازي . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/ePDO9iC3Td — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 21, 2021

По итогам заседания политики провели пресс-конференцию, на которой подтвердили приверженность национальным интересам страны и примирению. Фатхи Башага сообщил, что целью переговоров в Бенгази стало объединение усилий и противостояние угрозам, которые стоят перед Ливией.

بيان لعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية عقب إجتماعهم في فندق #تيبستي بمدينة #بنغازي ، يلقيه السيد #فتحي_باشاغا



البيان كاملاً : https://t.co/O8pG28bOiZ pic.twitter.com/CXnwGuLVDr — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) December 21, 2021

Председатель Президентского совета (ПС) Мухаммад аль-Манфи встретился в Каире с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и пути поддержки стабильности в североафриканском государстве.

ПС объявил о перемирии с группировками на фоне присутствия боевиков и техники на улицах столицы. Во избежание эскалации вооруженного конфликта Президентский совет заключил соглашение, главным из условий которого стало возвращение Абдель Кадера Мансура на пост командующего военным округом Триполи.

المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن إبرام صلح مع الميليشيات المسلحة، والتراجع عن إقالة آمر المنطقة العسكرية بالعاصمة #طرابلس عبد الباسط مروان وتأجيل تعيين عبد القادر منصور خلفاً له https://t.co/z6MtMIiUfd — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) December 22, 2021

Президиум Палаты представителей Ливии объявил о формировании комитета для выработки предложений по дорожной карте после 24 декабря. Орган состоит из десяти депутатов во главе с Наср ад-Дином Мифтахом.

بعد مقترح تأجيل الانتخابات إلى يوم 24 يناير.. هيئة رئاسة #مجلس_النواب تُشكّل لجنة لإعداد مقترح لخارطة طريق ما بعد 24 ديسمبر، على أن تقدم تقريرها إلى مكتب الهيئة خلال أسبوع. #ليبيا #218NEWS pic.twitter.com/9iO1rn5G4n — 218NEWS (@218news) December 22, 2021

Делегация МВД совершила рабочий визит в Бразилию, где обсудила с властями латиноамериканской страны вопросы сохранения незаконно вывезенных национальных древностей Ливии и их возвращения на родину.

Заявление посольства Великобритании о необходимости продления работы ПНЕ во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой, срок полномочий которого истек 24 декабря, вызвали резкую критику со стороны ливийской общественности. Представители различных организаций и политические деятели назвали подобные утверждения вопиющим вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

1- تدعم #المملكة_المتحدة بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة. يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي. pic.twitter.com/FTAIxqRV17 — UK in Libya???????????????? (@UKinLibya) December 24, 2021

Общество

Сотрудники служб безопасности освободили 1300 египтян, которых контрабандисты держали в заключении. Операция проведена на востоке страны под руководством замминистра внутренних дел ПНЕ Фараджа аль-Абдали и при поддержке ЛНА.

Ливия отметила 24 декабря 70-ю годовщину независимости, омраченную отсрочкой первых в истории государства президентских выборов, которые могли пройти именно в этот день.

Массовые демонстрации в знак протеста против переноса электорального процесса прошли в Триполи, Тобруке, Бенгази, Мисурате и других городах во всех частях Ливии. Люди собрались в полдень 24 декабря на главных площадях, скандируя лозунг «Пятница спасения!».