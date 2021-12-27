Латинская Америка стала лидером по уровню вакцинации в мире

По мере того, как мы приближаемся к двум годам жизни в условиях пандемии коронавируса, правительства стран мира работают над нелегкой задачей по массовой вакцинации населения. Латинская Америка и Карибский бассейн, где зарегистрировано более 1,5 млн смертей от вируса, были особенно затронуты СOVID-19. Несмотря на это, по данным Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), регион является лидером по уровню вакцинации с наибольшим количеством привитых людей.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Спустя год после запуска кампаний по иммунизации, в Латинской Америке насчитывается более 4,5 млн человек, получивших по крайней мере одну дозу вакцины.

Хотя иммунизация имеет крайне высокую степень неравенства, лидерство по данному вопросу имеет особое значение, особенно на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон», вызывающего беспокойство.

По данным ООН, в отличие от Латинской Америки, Африка является регионом с наименьшим количеством привитых граждан с 13% от общего населения.

???? Nuestra región ha superado los 1️⃣0️⃣0️⃣ millones de casos de COVID-19



✔️ Los casos siguen aumentando en América del Norte, impulsados por Estados Unidos

✔️ La variante ómicron se ha notificado hasta ahora en 19 países y territorios????



ℹ️ https://t.co/xrjyHEc8G6 pic.twitter.com/SqKzIhWQcl — OPS/OMS (@opsoms) December 23, 2021

В Латинской Америке были вакцинированы хотя бы одной дозой около 76% жителей, завершили иммунизацию 57,3%. Европа и Азия находятся в середине рейтинга с приблизительно 66%.

По данным ПОЗ, коллективный иммунитет против COVID-19 должен достигать 60-70%, чтобы гарантировать безопасность населения. Однако некоторые ученые настаивают, что эта цифра должна быть намного выше.

Куба и Чили являются лидерами по темпам вакцинации, которые достигают 90%. Гаити находится на другом конце спектра с всего лишь 1% привитых. В остальных странах препараты получили от 50 до 70% населения.

Аргентина, Чили, Коста-Рика и Мексика начали план по иммунизации первыми среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна в последнюю неделю декабря 2020 года.

✅ ???? EN VIVO ???? ???? Conferencia de prensa sobre la situación de la #COVID19 en las ???? Américas https://t.co/MdSfnoYBm7 — OPS/OMS (@opsoms) December 15, 2021

По прогнозам ПОЗ, большинство стран Латинской Америки достигнут цели в 40% вакцинированных к концу 2021 года. Тем не менее Гаити, Ямайка, Сент-Винсент и Гренадины, Гватемала, Сент-Люсия и Гренада вряд ли достигнут этой метки.

С другой стороны, несомненным лидером в регионе является Чили, где около 92% населения старше 18 лет получили обе дозы. Страна стала мировым лидером по количеству привитых на душу населения, опередив Израиль.

Федеральное агентство новостей /

Проблема неравенства

«Когда мы сравниваем 2020 с 2021, этот год был однозначно хуже с более чем 98 млн заражений и 2,3 млн смертей», — отметила директор ПОЗ Кариеса Этьен.

В связи с этим, накануне завершения этого года, глава ПОЗ призвала страны региона использовать все существующие ресурсы, чтобы взять вирус под контроль.

???? La inequidad de las vacunas continúa dividiendo nuestra ???? región y si no abordamos las brechas evidentes, no lograremos controlar este virus - @DirOPSPAHO #COVID19 — OPS/OMS (@opsoms) December 15, 2021

Несмотря на успешные результаты и мировое лидерство по вакцинации, миллионы людей еще не получили хотя бы одну дозу препарата.

«Неравенство в распространении вакцин продолжает разделять наш регион. Если мы не устраним эти значительные пробелы, мы не сможет установить контроль над коронавирусом», — заявила Этьен.

Глава ПОЗ призвала страны применить уроки, полученные в ходе кампаний по вакцинации наиболее успешных государств, включая Чили и Уругвай. Кроме того, страны должны «следовать рекомендациям ВОЗ, экспертных комитетов, ученых и регуляторов».

Этьен также подчеркнула необходимость расширения местного производства вакцин, чтобы избежать зависимости от внешних рынков, особенно потому, что «регион обладает техническими знаниями, промышленным потенциалом, инфраструктурой и эффективным механизмом закупок через «Стратегический фонд ПОЗ».

Она особо выделила важность регионального сотрудничества, которое поможет в рекордные сроки произвести вакцины и оперативно идентифицировать новые штаммы.

«Каждый раз, когда мы работали вместе, мы достигали прорывов. Обмен информацией играет ключевую роль в борьбе с пандемией», — заключила директор ПОЗ.

Вспышка заболеваний

Несмотря на успехи в вакцинации, по данным ПОЗ, 15 декабря произошел рост случаев заражения коронавирусом на 18,4% по сравнению с предыдущей неделей. Представители организации уверены, что всплеск заболеваний вызван распространением варианта «Омикрон», который ставит под сомнение эффективность некоторых вакцин.

#INFOGRAFÍA Número de casos y muertos por el covid-19 en América Latina y el Caribe, y los países más afectados al 26 de diciembre a las 11H00 GMT #AFP pic.twitter.com/GX9GDqq2vD — Agence France-Presse (@AFPespanol) December 26, 2021

Вариант «Омикрон» был обнаружен в таких странах и территориях, как Аргентина, Бермудские острова, Бразилия, Гайана, Гваделупе, Каймановы острова, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Панама, Перу, Пуэрто-Рико, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Чили, Эквадор. За прошлую неделю более 73% случаев заражения были вызваны новым штаммом.

Произошла вспышка инфицирований в Эквадоре, Парагвае и Уругвае, в то время как в Боливии количество заражений сократилось впервые с сентября. В большинстве стран Карибского бассейна число заболеваний понизилось, однако в Тринидаде и Тобаго, Сент-Люсии и на Каймановых островах были зарегистрированы рекордно высокие показатели.

???? Así se encuentra América Latina frente al coronavirus actualmente. Estas son las listas de los 5 países con más personas vacunadas contra el COVID-19, más casos confirmados de COVID-19 y más muertes por este mismo virus. Para lo último visita ???? https://t.co/b3LIAG2bxm pic.twitter.com/nHACoPsFbi — Voz de América (@VozdeAmerica) December 20, 2021

В связи с этим, ПОЗ рекомендует продолжить вакцинацию и внедрение ограничительных мер для сокращения риска инфицирования COVID-19, в том числе использования масок, сохранения физической дистанции, регулярное мытье рук.