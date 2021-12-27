Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 18:33
18:30
Весь мир
МВД Турции проверит сотрудников муниципалитета Стамбула на предмет связей с террористами
18:30
Общество
Бизнесмен Пригожин предложил клубу моряков-подводников переехать в его офис
18:26
Весь мир
Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене
18:23
Происшествия
Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде
18:23
Происшествия
Украинские депутаты устроили потасовку из-за конфликта на дороге в Бердянске
18:22
Происшествия
Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца
18:22
Общество
Движение транспорта по набережной реки Карповки в Петербурге ограничат на полгода
18:20
Общество
Увлеченность работой, злые языки и «добрые советы»: в чем плюсы и минусы служебных романов
18:19
Армия
Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
18:18
Спорт
Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Лейрос спрогнозировал раскол внутри НАТО после переговоров с Россией

Политика
Политолог Лейрос спрогнозировал раскол внутри НАТО после переговоров с Россией
Федеральное агентство новостей

Бразилиа, 27 декабря. Противостояние с Россией раскололо Североатлантический альянс, а предстоящие переговоры Москвы и НАТО могут усугубить эти процессы внутри военного блока, заявил бразильский политолог Лукас Лейрос.

Эксперт обратил внимание, что страны Прибалтики, Польша и Украина демонстрируют агрессивную модель поведения в отношении России. Государства, которые не могут похвастаться оборонным потенциалом, чувствуют себя уязвимыми перед Москвой и выступают за введения против нее различных ограничений. Эту политику легко объяснить: эти страны уверены, что в любой конфликтной ситуации НАТО их защитит и встанет на их сторону. Однако эти государства ждет серьезное разочарование, передает «ПолитРоссия».

«Похоже, они еще не осознали, что готовность НАТО к диалогу с Россией свидетельствует о том, что военный альянс не заинтересован следовать принципам устаревшего мышления, которыми руководствуются некоторые европейские лидеры», — сказал Лейрос.

Политолог Лейрос спрогнозировал раскол внутри НАТО после переговоров с Россией
Федеральное агентство новостей /

Плюс ко всему в Альянсе сейчас наблюдается раскол из-за разного подхода стран к отношениям с Россией. Не исключено, что предстоящие переговоры с Москвой усугубят раскол среди западного военного блока.

«Не исключено, что переговоры с Москвой пройдут успешно и их результаты будут выгодны обеим сторонам. Однако этого будет недостаточно, чтобы остановить раскол западного военного альянса», — заключил эксперт в статье на портале InfoBrics.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил провести переговоры с Россией 12 января. В этот же день в Брюсселе состоится плановая сессия Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Лейрос спрогнозировал раскол внутри НАТО после переговоров с Россией
польша нато прибалтика альянс
Комментировать