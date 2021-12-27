Бразилиа, 27 декабря. Противостояние с Россией раскололо Североатлантический альянс, а предстоящие переговоры Москвы и НАТО могут усугубить эти процессы внутри военного блока, заявил бразильский политолог Лукас Лейрос.

Эксперт обратил внимание, что страны Прибалтики, Польша и Украина демонстрируют агрессивную модель поведения в отношении России. Государства, которые не могут похвастаться оборонным потенциалом, чувствуют себя уязвимыми перед Москвой и выступают за введения против нее различных ограничений. Эту политику легко объяснить: эти страны уверены, что в любой конфликтной ситуации НАТО их защитит и встанет на их сторону. Однако эти государства ждет серьезное разочарование, передает «ПолитРоссия».

«Похоже, они еще не осознали, что готовность НАТО к диалогу с Россией свидетельствует о том, что военный альянс не заинтересован следовать принципам устаревшего мышления, которыми руководствуются некоторые европейские лидеры», — сказал Лейрос.

Федеральное агентство новостей /

Плюс ко всему в Альянсе сейчас наблюдается раскол из-за разного подхода стран к отношениям с Россией. Не исключено, что предстоящие переговоры с Москвой усугубят раскол среди западного военного блока.

«Не исключено, что переговоры с Москвой пройдут успешно и их результаты будут выгодны обеим сторонам. Однако этого будет недостаточно, чтобы остановить раскол западного военного альянса», — заключил эксперт в статье на портале InfoBrics.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее предложил провести переговоры с Россией 12 января. В этот же день в Брюсселе состоится плановая сессия Военного комитета Альянса на уровне начальников генштабов.