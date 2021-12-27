Поздняков надеется, что сборная России по хоккею поборется за золото ОИ в Пекине

Москва, 27 декабря. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от хоккейного турнира в рамках Игр 2022 года в Китае.

Глава ОКР Станислав Поздняков дал интервью ТАСС, в котором поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года. Он назвал «печальной ситуацией» недопуск игроков клубов НХЛ на турнир, поставив спортсменам из РФ максимальную задачу.

«Я жду от хоккеистов борьбы за золото, уверен, что руководство федерации поставит максимальную задачу. И только турнир покажет, готовы ли мы снова стать первыми. Не хотелось бы, чтобы эта развязка хоккейного турнира в Пекине была такой же нервной, как в Пхенчхане. Думаю, что тогда была действительно уникальная концовка финала», — отметил Поздняков.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. Соперниками сборной России по матчам группового этапа станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.

Ранее молодежная сборная России по хоккею с поражения начала выступление на чемпионате мира в Канаде. Подопечные Сергея Зубова уступили шведам.