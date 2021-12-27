Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 декабря 18:33
18:30
Весь мир
МВД Турции проверит сотрудников муниципалитета Стамбула на предмет связей с террористами
18:30
Общество
Бизнесмен Пригожин предложил клубу моряков-подводников переехать в его офис
18:26
Весь мир
Иран отказывается от июньских договоренностей на переговорах в Вене
18:23
Происшествия
Тело женщины нашли на пепелище в Нижнем Новгороде
18:23
Происшествия
Украинские депутаты устроили потасовку из-за конфликта на дороге в Бердянске
18:22
Происшествия
Обвиняемая в мошенничестве глава БПК Каледина арестована на два месяца
18:22
Общество
Движение транспорта по набережной реки Карповки в Петербурге ограничат на полгода
18:20
Общество
Увлеченность работой, злые языки и «добрые советы»: в чем плюсы и минусы служебных романов
18:19
Армия
Военный эксперт Коротченко оценил шансы Украины против спецназа Кадырова
18:18
Спорт
Михаил Боярский исключил переход Артема Дзюбы в казанский «Рубин»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Поздняков надеется, что сборная России по хоккею поборется за золото ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 27 декабря 2021 17:53
Спорт
Поздняков надеется, что сборная России по хоккею поборется за золото ОИ в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 27 декабря. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от хоккейного турнира в рамках Игр 2022 года в Китае.

Глава ОКР Станислав Поздняков дал интервью ТАСС, в котором поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2022 года. Он назвал «печальной ситуацией» недопуск игроков клубов НХЛ на турнир, поставив спортсменам из РФ максимальную задачу.

«Я жду от хоккеистов борьбы за золото, уверен, что руководство федерации поставит максимальную задачу. И только турнир покажет, готовы ли мы снова стать первыми. Не хотелось бы, чтобы эта развязка хоккейного турнира в Пекине была такой же нервной, как в Пхенчхане. Думаю, что тогда была действительно уникальная концовка финала», — отметил Поздняков.

Хоккейный турнир в рамках Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. Соперниками сборной России по матчам группового этапа станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.

Ранее молодежная сборная России по хоккею с поражения начала выступление на чемпионате мира в Канаде. Подопечные Сергея Зубова уступили шведам.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Поздняков надеется, что сборная России по хоккею поборется за золото ОИ в Пекине
хоккей олимпиада сборная россии поздняков ои-2022
Комментировать