МВД Турции проверит сотрудников муниципалитета Стамбула на предмет связей с террористами

Министерство внутренних дел Турции объявило о начале расследования в отношении более 500 сотрудников муниципалитета Стамбула. Подозреваемых обвиняют в связях с запрещенными в стране группировками, включая «Рабочую партию Курдистана» (РПК).

«Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников муниципалитета Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций», — говорится в пресс-релизе МВД в Twitter.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan, terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğuna yönelik iddia ve tespitler…



DİAYDER referansıyla İBB’ye yerleştirilenlere yönelik, başlatılan özel teftişle ilgili açıklamamız ⬇️ pic.twitter.com/qxui8jTUxU — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 26, 2021

Мэр мегаполиса от кемалистской «Республиканской народной партии» (РНП) Экрем Имамоглу, который возглавляет данный муниципалитет, раскритиковал заявление министерства внутренних дел, заявив, что впервые видит, как о проведении расследования объявляют в Twitter.

«Вы когда-нибудь слышали, чтобы расследование начиналась после того, как названо конкретное количество [подозреваемых]. Вы объявляете это число и выносите решение, а затем начинаете проверку. Что это за расследование такое? Если вы приняли решение, то отведите преступников за ухо в тюрьму», — возмутился он.

Мэр Стамбула подчеркнул, что набор персонала в муниципалитет является прозрачным и осуществляется в соответствии с юридическими процедурами, когда сотрудников просят представить справку о несудимости. Данный документ выдается министерством юстиции, а муниципалитет не имеет к этому процессу отношения, уверен политик от РНП.

Adalet bakanı @abdulhamitgul’ün sicil kaydını #temiz olarak verdiği insanları uyuşturucu bakanı @suleymansoylu terörist ilan ediyor!@ekrem_imamoglu ise @sedat_peker’in kibrit kutusuna soktuğu Soylu’yu boynunda iple sokak sokak dolaştırmaya devam ediyor.https://t.co/ngPq9NOyhJ — Alperen Berk (@alprnberk) December 27, 2021

По словам Имамоглу, следующее расследование должно быть проведено в отношении министерства внутренних дел и лично его главы Сулеймана Сойлу, который, давно зная о присутствии якобы 557 «террористов» в муниципалитете, до сих пор не арестовал преступников. В этой связи мэр Стамбула призвал министра немедленно уйти в отставку.

Террористы в муниципалитете

Ситуация вокруг сотен якобы «террористов», работающих в муниципалитете Стамбула, развивается уже на протяжении месяца. 9 декабря глава МВД Турции Сулейман Сойлу в парламенте республики заявил, что более 550 сотрудников оппозиционного административного органа связаны с запрещенными в республике группировками. По данным политика, 455 из них были причастны к «Рабочей партии Курдистане» (РПК), 80 — «Революционной народно-освободительной партии-фронт» (DHKP-C), 20 — Марксистско-ленинской коммунистической партии (MLKP) и двое — Маоистской коммунистической партии (MKP).

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



▪️İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yaklaşık 33 bin kişi alındı, bu kişilerden 14 bininin bilgisi bize intikal ettirildi. 455'inin PKK ve KCK kaydı var.https://t.co/MLEGRjVnnl — Yeni Şafak (@yenisafak) December 9, 2021

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу неоднократно отвергал утверждения главы МВД о якобы засилье террористических элементов.

«То есть вы говорите, что 557 членов террористических организаций разгуливают по улицам страны или работают в [стамбульском] учреждении. Если они террористы, придите и арестуйте же их», — сказал политик 10 декабря.

Он также заметил, что у Сойлу «серьезные проблемы с психикой», если тот выдвигает столь нелепые обвинения.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı 557 kişinin İBB'de işe alındığı iddiasına yanıt verdi pic.twitter.com/XcWiLzLfR3 — DW Türkçe (@dw_turkce) December 10, 2021

В поддержку министра внутренних дел выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 23 декабря заявил, что после победы Имамоглу на выборах мэра Стамбула в 2019 году 15 000 человек были уволены из муниципалитета мегаполиса, а вместо них на работу взяли «не пойми каких» 45 000 человек, часть из которых якобы связаны с террористическими группировками.

На следующий день мэр Стамбула сообщил, что отправил письмо главе государства с целью информирования о реальной ситуации в учреждении. По словам Имамоглу, при нем на работу были взяты чуть более 21 000 сотрудников, а президент руководствуется ложными сведениями. Однако Эрдогана послание мэра не убедило.

Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işe aldığı insan sayısı 21 bin 179." pic.twitter.com/D81ZfWnXip — Aykırı (@aykiricomtr) December 24, 2021

Потенциальный оппонент

Экрем Имамоглу возглавил муниципалитет Стамбула в 2019 году, дважды одолев на выборах мэра города кандидата от правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР), которую возглавляет глава государства.

Оппозиционного политика нередко рассматривают как потенциального претендента на пост президента, однако ранее он заявил агентству Reuters, что сосредоточен только на выполнении своей работы на посту главы стамбульского муниципалитета. Тем не менее Имамоглу, наравне с коллегой по партии, мэром Анкары Мансуром Явашем, входит в число самых популярных политиков республики.

Напомним, что опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Эрдогана достиг шестилетнего минимума. Многолетний правитель действительно может проиграть потенциальным соперникам в президенты на выборах, запланированных на 2023-й год. По последним данным исследовательской компании MetroPoll, работу нынешнего президента Турции одобряют примерно 38,6% граждан, при этом 57,2% — недовольны действиями лидера страны.

Turkey's Pulse December 2021: Recep Tayyip Erdoğan's Job Approval: Approve: 38.6% (-0.7), Do not approve: 57.2% (+2.7) #MetropollTurkeysPulse pic.twitter.com/cjFsayR4m7 — MetroPOLL Araştırma (@metropoll) December 25, 2021

Охота на ведьм

В связи с ростом оппозиционных настроений Анкара все чаще стремится повесить клеймо «террористов» на всех инакомыслящих лидеров общественного мнения. Недавно Эрдоган раскритиковал председателя РНП Кемаля Кылычдароглу в том, что тот, якобы, «действует вместе с РПК». Кроме того, по обвинению в сотрудничестве с курдской радикальной группировкой власти уже во второй раз пытаются закрыть «Партию демократии народов» (ПДН), которая отстаивает права нацменьшинств Турции.

В целом десятки тысяч жителей Турции были задержаны в последние годы по обвинению в «терроризме» в ходе репрессий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В первую очередь, гонения коснулись предполагаемых сторонников идеологии РПК и последователей исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в 2016 году.