Самолет-разведчик RC-135V ВВС США замечен над Донбассом

Москва, 27 декабря. Американский разведывательный самолет RC-135V совершил полет близ границ Донбасса.

О появлении в украинском небе самолета-шпиона ВВС США сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По данным его авторов, RC-135V с позывным «Гомер» вылетел с авиабазы на острове Крит и совершил перелет в северном направлении длительностью 6,5 часа.

«Войдя в воздушное пространство Украины, он начал кружить неподалеку от границ территорий Донецкой и Луганской народных республик», — сказано в публикации.

Ранее стало известно о списании сотен устаревших самолетов ВВС США в 2022 году. О прибытии американских истребителей F-15 на авиабазу Кымпия-Турзий в Румынии информировал RT.