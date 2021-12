Президент Египта проинспектировал строительство Парка солнечной энергии Бенбан

Асуан, 27 декабря. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси совершил рабочую поездку в Парк солнечной энергии Бенбан, который возводится на юго-западе страны. Он осмотрел установки и ознакомился с ходом строительства.

Во время экскурсии он заявил, что республика реализует национальную программу по плавному переходу к возобновляемым источникам энергии.

UPDATED: Egypt aims to join ranks of developed states in electric power and renewable energy production: Sisi https://t.co/cawyhSE6pA