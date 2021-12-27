Президент Египта проинспектировал строительство Парка солнечной энергии Бенбан

Асуан, 27 декабря. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси совершил рабочую поездку в Парк солнечной энергии Бенбан, который возводится на юго-западе страны. Он осмотрел установки и ознакомился с ходом строительства.

Во время экскурсии он заявил, что республика реализует национальную программу по плавному переходу к возобновляемым источникам энергии.

«Мы стремимся поставить Египет на уровень развитых стран в производстве электроэнергии при помощи ВИЭ», — сказал Ас-Сиси.

UPDATED: Egypt aims to join ranks of developed states in electric power and renewable energy production: Sisi https://t.co/cawyhSE6pA — Ahram Online (@ahramonline) December 27, 2021

Президент подчеркнул во время своей инспекции важность таких масштабных проектов по производству и продаже электроэнергии соседним странам.

«Египту удалось преодолеть собственный энергетический кризис, когда другие государства не смогли этого сделать. Мы рассматривали эту проблему как угрозу национальной безопасности», — сказал он.

Ас-Сиси добавил, что все достижения, касающиеся разработок в области энергетики в стране за последние несколько лет, должны стать достоянием общественности, чтобы люди могли оценить масштабы проделанной работы.

Строительство Парка солнечной энергии Бенбан стоимостью 4 млрд долларов запущено в 2019 году. По завершении проекта он будет генерировать 1,8 ГВт с помощью 32 электростанций, эксплуатируемых различными компаниями.

Министерство планирования Египта ранее сообщило, что республике удалось добиться высоких показателей по выработке электроэнергии при помощи ВИЭ. Доля от общего количества производства достигла 31% в 2021 году.