Климова показала выступление 6-летней дочери от Месхи

Москва, 27 декабря. Актриса Екатерина Климова опубликовала в Stories серию роликов, сделанных во время выступления дочери Беллы в театральной студии «Непоседы».

Дочь Климовой и актера Гелы Месхи растет активным и талантливым ребенком. Шестилетняя Белла ходит на занятия в театральную студию, где ее учат петь и танцевать.

На новогоднем смотре наследница артистов вышла на сцену в пышном белом платье и исполнила музыкальный номер вместе с другими детьми. После концерта девочка дала интервью и получила букет цветов.

Prt Scr instagram.com / @klimovagram

У Климовой четверо детей от разных мужей. Старшая дочь Елизавета учится в МГУ имени Ломоносова, сыновья Матвей и Корней — в школе. А любимица Белла посещает детский сад и много времени проводит с мамой. В звездном семействе сложились теплые отношения.

С последним мужем Гелой Месхи Климова состояла в браке с 2015 по 2019 годы. После расставания актер неоднократно провоцировал слухи о воссоединении с матерью своего ребенка.

Ранее звезда сериала «По закону военного времени» поразила поклонников снимком без макияжа. Фолловеры заметили, что Климовой не нужен никакой грим — у нее редкая природная красота.