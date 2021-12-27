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Подготовку к 80-й годовщине сражения под Прохоровкой обсудили в Белгородской области
Общество
Подготовку к 80-й годовщине сражения под Прохоровкой обсудили в Белгородской области
Федеральное агентство новостей  / 

Белгород, 27 декабря. Мероприятия, посвященные годовщине сражения под Прохоровкой, обсудили в правительстве Белгородской области.

Как подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков, речь идет не о локальных мероприятиях: они должны охватить не только Прохоровку и Белгород, но и каждый населенный пункт области в течение всего 2023 года. По словам заместителя губернатора по социальному блоку региона Константина Курганского, департамент строительства и транспорта области решил создать мультимедийный комплекс «Россия — моя история», в котором будет располагаться диорама освобождения Белгорода от фашистских оккупантов, сообщает Бел.RU.

В Белгороде к 9 мая 2023 года планируется завершить работы по созданию интерактивной экспозиции. Посещение музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление» будет бесплатным. Компенсация выпадающих доходов уже предусмотрена в бюджете на 2022 год.

В самой Прохоровке 12 июля 2023 года пройдет масштабное театрализованное представление «Третье ратное поле России». Планируется провести танковый биатлон, авиашоу с участием пилотажной группы «Русские витязи», фестиваль солдатской каши. Также в этот день состоится запуск рельсовых автобусов из Воронежа и Курска в Прохоровку, ожидается приезд стилизованного ретропоезда из Москвы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков оценил итоги Национальной спортивной премии 2021 года. По его словам, в номинации «Лучший спортивный объект России» первое место заняла «Белгород-Арена».

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