Член Федерации плавания США ушла в отставку из-за допуска трансгендеров на женские соревнования

Вашингтон, 27 декабря. Американская спортивная чиновница, представляющая федерацию плавания страны, подала в отставку в знак протеста против допуска спортсменов-трансгендеров к женским соревнованиям.

По словам Синтии Миллен, которая в течение 30 лет судила соревнования по плаванию, на такой шаг она была вынуждена пойти после того, как федерация плавания разрешила трансгендеру Лии Томас выступать в составе женской команды Университета Пенсильвании по плаванию.

В этом году Томас перешла в женскую команду после трех лет участия в мужской команде по плаванию и более двух с половиной лет участия в программе заместительной гормональной терапии. В этом сезоне она занимает первое место в NCAA среди женщин в заплывах на 200 и 500 метров в вольном стиле и шестое место в заплыве на 1650 метров в вольном стиле.

Миллен заявила, что, если бы она судила соревнования, в которых участвовала Томас, она бы не дала ей права соревноваться с женщинами-пловчихами, несмотря на то, что Томас соответствовала установленным Национальной ассоциацией студенческого спорта критериям для участия в женских соревнованиях.

В то же время женщина не стала осуждать спортсменку за ее решение сменить пол, раскритиковав только решение спортивных чиновников, которые заставляют женщин соревноваться с биологическими мужчинами.

“That's a male body against females. And that male body can never change. That male body will always be a male body," she added.”



