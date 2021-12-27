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Член Федерации плавания США ушла в отставку из-за допуска трансгендеров на женские соревнования

Весь мир
Член Федерации плавания США ушла в отставку из-за допуска трансгендеров на женские соревнования
Global Look Press  /  Stephen Zenner / Keystone Press Agency

Вашингтон, 27 декабря. Американская спортивная чиновница, представляющая федерацию плавания страны, подала в отставку в знак протеста против допуска спортсменов-трансгендеров к женским соревнованиям.

По словам Синтии Миллен, которая в течение 30 лет судила соревнования по плаванию, на такой шаг она была вынуждена пойти после того, как федерация плавания разрешила трансгендеру Лии Томас выступать в составе женской команды Университета Пенсильвании по плаванию.

В этом году Томас перешла в женскую команду после трех лет участия в мужской команде по плаванию и более двух с половиной лет участия в программе заместительной гормональной терапии. В этом сезоне она занимает первое место в NCAA среди женщин в заплывах на 200 и 500 метров в вольном стиле и шестое место в заплыве на 1650 метров в вольном стиле.

Миллен заявила, что, если бы она судила соревнования, в которых участвовала Томас, она бы не дала ей права соревноваться с женщинами-пловчихами, несмотря на то, что Томас соответствовала установленным Национальной ассоциацией студенческого спорта критериям для участия в женских соревнованиях.

«Лия может плавать, но она может делать это вне зачета. Она не может состязаться с этими женщинами, потому что это несправедливо. Я сообщила своим коллегам, что больше не могу участвовать в спорте, который позволяет биологическим мужчинам соревноваться с женщинами. Все честное в плавании разрушается» — заявила она в интервью The Washington Post.

В то же время женщина не стала осуждать спортсменку за ее решение сменить пол, раскритиковав только решение спортивных чиновников, которые заставляют женщин соревноваться с биологическими мужчинами.

«Я не хочу критиковать Лию. Что бы ни происходило, Лия — дитя Божье, драгоценный человек. Но в плавании тела соревнуются с телами. Это мужское тело, плывущее против женского. И это мужское тело никогда не сможет измениться. Это мужское тело всегда будет мужским телом», — говорит она, подчеркивая, что мужчины показывают лучшие результаты в плавании, что обусловлено биологическими различиями.

Хотя заявление Синтии Миллен отражает растущее возмущение по поводу участия трансгендера в соревнованиях в качестве члена женской команды, различные организации выступили в поддержку Лии Томас. Спортивное издание Outsports, ориентированное на ЛГБТ-сообщество, назвало всю ситуацию примером «анти-транс-паники». Правозащитная группа Athlete Ally опубликовала заявление, в котором говорится, что Томас заслуживает возможности побеждать и проигрывать, как и все остальные.

Американский спецназовец-трансгендер одержал победу в дебютном поединке MMA
twitter.com / Пресс-служба Combate Global

Участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях вызывает острые дебаты в США. Противники допуска бывших мужчин к участию в женском спорте настаивают, что у таких спортсменов имеется дополнительное преимущество, так как у мужчин, как правило, индекс мышечной массы превышает этот показатель у женщин. В свою очередь защитники прав ЛГБТ заявляют, что недопуск трансгендерных атлетов к соревнованиям является ущемлением их прав.

Ранее власти Техаса законодательно разрешили трансгендерам участвовать в школьных соревнованиях только в командах, соответствующих их полу при рождении.

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сша трансгендеры в спорте в США
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